Μερικές εξαιρετικά σπάνιες χάντρες ιθαγενών από κοχύλια ανακαλύφθηκαν σε ανασκαφές στην Επαρχία του Άβαλον, μία από τις πρώτες βρετανικές αποικίες στην Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με το CBC.

Η περιοχή έγινε αποικία το 1621 από τον Σερ Τζορτζ Κάλβερτ (αργότερα γνωστό ως Λόρδο Μπάλτιμορ) κι αποτελούσε καταφύγιο για τους Καθολικούς, που διώκονταν στην Αγγλία. Σε αυτήν, ύστερα από τρεις δεκαετίες αρχαιολογικών ερευνών, έχουν εντοπιστεί σχεδόν 2 εκατομμύρια τεχνουργήματα. Ωστόσο, οι επτά μικρές χάντρες, που ήρθαν στο φως, είναι οι πρώτες, που έχουν βρεθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία ή οπουδήποτε αλλού στην Επαρχία του Νιουφάουντλαντ και του Λάμπραντορ.

Τα νέα επιστημονικά ευρήματα συνδέονται με τον πολιτισμό των αυτοχθόνων κατοίκων της Αμερικής. Φτιαγμένα από σκληρές γυαλιστερές ή βούκινα (είδη κοχυλιών), χρησιμοποιούνταν στην διακόσμηση, στην καταγραφή σημαντικών γεγονότων και στις συναλλαγές των γηγενών με τους Ευρωπαίους αποίκους ως νομίσματα, με το τελευταίο να αποτελεί μια πιθανή εξήγηση για το πώς βρέθηκαν στην προαναφερόμενη αποικία, η οποία δεν απέχει και πολύ από τον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.

Επιμέλεια: Σταύρος Μαρινόπουλος