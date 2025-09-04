Η καναδική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν σε μαζική επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στην κοινότητα των Πρώτων Εθνών Hollow Water First Nation, στην επαρχία Μανιτόμπα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βασιλικής Καναδικής Ιππικής Αστυνομίας (RCMP), ο ύποπτος για την επίθεση επίσης κατέληξε.

Το σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Γουίνιπεγκ, με οκτώ άτομα να μεταφέρονται σε νοσοκομεία με αεροδιακομιδές και ασθενοφόρα, όπως δήλωσε η επαρχιακή υγειονομική αρχή Shared Health. Οι τραυματίες έφτασαν με διαφορετικά επίπεδα σοβαρότητας, ανέφερε εκπρόσωπος.

Η εταιρεία Stars Air Ambulance επιβεβαίωσε την ανταπόκρισή της σε έκτακτη ανάγκη και τη μεταφορά δύο ασθενών στο Health Sciences Centre του Γουίνιπεγκ.

Mass casualty,(stabbings), event in Hollow River First Nation Manitoba. 💔 pic.twitter.com/eXrgjad9zm — Nathalie Dion Team Canada (@Nannynannynanoo) September 4, 2025

Παρότι η RCMP προειδοποίησε τους κατοίκους για έντονη αστυνομική παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Η έρευνα βρίσκεται υπό την καθοδήγηση της μονάδας σοβαρών εγκλημάτων της αστυνομίας.

«Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην κοινότητα Hollow Water First Nation και σε όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την παράλογη πράξη βίας», δήλωσε η RCMP.