Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μίλησε στη συνέντευξη τύπου της Εθνικής Ελλάδας για τον αυριανό αγώνα ενάντια στην Σκωτία.

Τι δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για το «βάρος» του αγώνα:

«Είναι ένα ματς «βαρύ». Κάθε παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία για μια ομάδα με στόχους, για μας θα έχει λίγο παραπάνω λόγω του αποτελέσματος στο προηγούμενο αγώνα. Παίζουμε με μία σοβαρή ομάδα, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε καλύτεροι από το προηγούμενο ματς και να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας βοηθήσει».

Για τις προηγούμενες νίκες στο Νησί:

«Δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν σημαίνει κάτι. Όπως είναι το πρόγραμμα, κάνουμε δύο προπονήσεις και παίζουμε δύο ματς. Να είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά και αγωνιστικά γιατί πρέπει να πάρουμε αποτελέσματα. Παίζουμε με αντιπάλους που είναι σε υψηλό επίπεδο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε αποτελέσματα».

Για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα:

«Ταλαιπωρήθηκε από πυρετό και ίωση τις τελευταίες μέρες. Σήμερα δεν έχει πυρετό, πιθανό να κάνει προπόνηση. Σήμερα και αύριο θα εξετάσουμε την κατάστασή του για να δούμε πόσο μπορούμε να τον υπολογίσουμε για αύριο, ελπίζω με τη Δανία να είναι σίγουρα».

Για το αν πρέπει να αλλάξει κάτι από τον αγώνα με τη Δανία:

«Δεν νομίζω πως το να συγκρίνουμε εκείνο το ματς με το αυριανό είναι κάτι καλό, τότε δεν λειτούργησε τίποτα. Έτσι αύριο πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα, ήταν ένα ματς που δεν έδωσε τίποτα και δεν είναι παράδειγμα».

Τι περιμένει να δει από τους Σκωτσέζους σε σχέση με τον αγώνα του Μαρτίου:

«Είναι διαφορετικό ματς, για διαφορετική διοργάνωση. Είναι σημαντικό ματς και για τις δύο ομάδες. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και οργάνωση θα κερδίσει το ματς».