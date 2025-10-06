Η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της μια καθοριστική «μάχη» απέναντι στη Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 , με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να στέλνει το μήνυμά του ενόψει του αγώνα.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής ξεκαθάρισε πως η νίκη είναι απαραίτητη ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες πρόκρισης της «γαλανόλευκης» στη συνέχεια της διοργάνωσης.

«Πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι με τη Σκωτία για να ενισχύσουμε τις πιθανότητες μας. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ απαιτητικό ματς, απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλά αν μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός σημείωσε πως η ψυχολογία της ομάδας παραμένει σε υψηλό επίπεδο και ότι οι παίκτες του έχουν την αποφασιστικότητα να παλέψουν μέχρι το τέλος.

Η Ελλάδα χρειάζεται το τρίποντο για να παραμείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης και το παιχνίδι με τη Σκωτία αποκτά χαρακτήρα «τελικού» για την εθνική μας.