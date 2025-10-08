Στα παγωμένα, σκοτεινά νερά ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, η επιστήμη ήρθε αντιμέτωπη με δύο ακόμη θαυμαστά πλάσματα που μέχρι πρότινος ήταν άγνωστα στον άνθρωπο. Κατά τη διάρκεια ερευνητικής αποστολής του CSIRO το 2022, που πραγματοποιήθηκε με το ερευνητικό σκάφος RV Investigator, συλλέχθηκαν δείγματα δύο νέων ειδών – ενός μικρού καρχαρία και ενός καβουριού – τα οποία περιεγράφηκαν και ταξινομήθηκαν επίσημα μόλις τον περασμένο μήνα.

Ο νέος καρχαρίας, γνωστός πλέον ως West Australian Lanternshark (επιστημονική ονομασία *E. westraliensis), εντοπίστηκε σε βάθη που φτάνουν έως τα 610 μέτρα, στην περιοχή του θαλάσσιου πάρκου Gascoyne. Πρόκειται για ένα είδος μικρόσωμο – το μεγαλύτερο δείγμα μόλις 40 εκατοστά – με λεπτό σώμα, μεγάλους φωτεινούς οφθαλμούς και χαρακτηριστικά ραχιαία πτερύγια με αιχμηρές άκανθες. Το πιο εντυπωσιακό του γνώρισμα όμως είναι η ικανότητά του να φωσφορίζει. Όπως εξηγεί ο ιχθυολόγος Δρ. Will White από τη Συλλογή Εθνικών Ψαριών του CSIRO, ο καρχαρίας διαθέτει φωτοφόρα όργανα στην κοιλιακή του πλευρά και στα πλευρά του σώματός του, τα οποία εκπέμπουν ένα απαλό φως – ένα είδος φυσικού “φακού” μέσα στο σκοτάδι του βυθού.

Παράλληλα, οι ερευνητές περιέγραψαν και ένα νέο είδος καβουριού, που συλλέχθηκε στην περιοχή του Ningaloo, σε βάθος έως 122 μέτρων. Το μικροσκοπικό αυτό ον, μήκους περίπου 15 χιλιοστών, έχει ιριδίζουσα κιτρινολευκή απόχρωση και ζει συμβιωτικά με θαλάσσιες πένες – μαλακά κοράλλια συγγενή των θαλάσσιων ανεμώνων. Όπως εξηγεί ο Δρ. Andrew Hosie, επιμελητής Υδροβιολογίας του Μουσείου της Δυτικής Αυστραλίας, το καβούρι κρύβεται ανάμεσα στα «φύλλα» του κοραλλιού που το φιλοξενεί, προστατευμένο από θηρευτές, ενώ ταυτόχρονα τρέφεται φιλτράροντας το νερό από μικροσκοπικά σωματίδια και πλαγκτόν, χάρη σε ειδικά τροποποιημένα στοματικά εξαρτήματα.

Τα δύο νέα θαλάσσια είδη δεν είναι παρά τα πιο πρόσφατα από μια σειρά περίπου είκοσι ανακαλύψεων που έχουν προκύψει από το ίδιο ερευνητικό ταξίδι του 2022 – ανάμεσά τους και το παράξενο χταπόδι Carnarvon Flapjack. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πάνω από 600 επιπλέον δείγματα που συλλέχθηκαν τότε, ενδέχεται να ανήκουν σε είδη ακόμα άγνωστα στην επιστήμη.

Η νέα αποστολή του RV Investigator προς την Κοραλλιογενή Θάλασσα αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με στόχο την περαιτέρω μελέτη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε μεγάλα βάθη. Για τους επιστήμονες, αυτές οι εξερευνήσεις δεν είναι απλώς πράξεις ανακάλυψης, αλλά βήματα κατανόησης ενός κόσμου που, αν και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας, παραμένει σχεδόν ανεξερεύνητος.