Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, την προηγούμενη εβδομάδα εντοπίστηκαν δύο νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα.

Από την αρχή της περιόδου 2025 έως τις 8 Οκτωβρίου, έχουν καταγραφεί συνολικά 93 εγχώρια κρούσματα. Από αυτά, τα 75 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ 18 περιστατικά εμφάνισαν ήπιες ή καθόλου εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί οκτώ θάνατοι μεταξύ ασθενών με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Οι ασθενείς αυτοί ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού.

Κατά την περίοδο 2025, έχουν εντοπιστεί και διερευνηθεί κρούσματα σε 41 δήμους της χώρας, που ανήκουν σε 23 Περιφερειακές ή Μητροπολιτικές Ενότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Δυτική Αττική, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Πειραιάς, Νήσοι, Ανατολική Αττική, Κεντρικός και Βόρειος Τομέας Αθηνών, καθώς και οι περιοχές Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Άρτας, Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου και Λευκάδας.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση επιπλέον κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες, καθώς συνεχίζεται η περίοδος κυκλοφορίας του ιού.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν αναφερθεί, πέραν της Ελλάδας, σε χώρες όπως η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, το Κόσοβο, η Βόρεια Μακεδονία και η Τουρκία.