Για τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μίλησε η Καλομοίρα, αποκαλύπτοντας ότι βρέθηκε σε αυτήν την ψυχολογική κατάσταση, όπως αντιλήφθηκε εκ των υστέρων, επειδή θα άλλαζε η ζωή της και θα αφιερωνόταν στην οικογένεια, κάτι που όπως λέει, σήμερα δεν μετανιώνει.

Όπως είπε η τραγουδίστρια, η κοινωνία λέει στις γυναίκες, πως μπορούν «να τα έχουν όλα», κάτι που σύμφωνα με την ίδια δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Η Καλομοίρα μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4»και μιλώντας για την κατάθλιψη, εξομολογήθηκε πως στην αρχή δεν μπορούσε να εντοπίσει την αιτία, παρότι μέσα της γνώριζε την αλήθεια. «Όταν ήμουν έγκυος, πέρασα κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να βρω γιατί, αλλά νομίζω ότι κατά βάθος ήξερα, ότι δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα, γιατί διάλεξα την οικογένεια. Ότι άφηνα δηλαδή την παλιά μου ζωή. Νομίζω πως λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες, ότι μπορούν να τα έχουν όλα. Δεν είναι όλο αυτό αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια υποστήριξε πως η απόκτηση παιδιών αλλάζει τον άνθρωπο, πράγμα που δεν πίστευε στην αρχή. Γι’ αυτό, πρόσθεσε, είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι η δημιουργία οικογένειας επηρεάζει την επαγγελματική ζωή. «Δεν είσαι ξανά ο ίδιος άνθρωπος, εγώ όμως νόμιζα ότι το μπορείς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια για να παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση την αλήθεια. Ότι δηλαδή, αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα», σημείωσε.

«Αυτό συμβαίνει όσο καλή και να είσαι. Ακόμα και η μόνη που ξέρω, που όντως τα συνδυάζει, έχει πέντε ανθρώπους στο σπίτι που τη βοηθούν και έχει τέσσερα παιδιά. Είναι τέλειο και αυτό, αν μπορείς να το έχεις, απλά δεν μου αρέσει που δεν λένε την αλήθεια», συμπλήρωσε. Η ίδια συνειδητοποίησε μετά από χρόνια, πού οφειλόταν η κατάθλιψη. «Νομίζω ότι κατά βάθος σε αυτό οφειλόταν η κατάθλιψη. Γιατί πήγαινα στον γιατρό και του έλεγα πως “είμαι πολύ χαρούμενη, που έχω τα παιδιά μου, αλλά νιώθω πολύ πιεσμένη”. Μετά από χρόνια κατάλαβα, ότι μάλλον είναι αυτό», κατέληξε.