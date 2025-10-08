Η Ντόλι Πάρτον, ένας θρύλος της μουσικής κάντρι, ανέβασε σήμερα ένα βίντεο στο Instagram για να αποδείξει ότι «δεν πέθανε ακόμη» και να καθησυχάσει τους θαυμαστές της, αφού η αδελφή της τους κάλεσε χθες να προσευχηθούν για αυτήν.

Η 79χρονη τραγουδίστρια ακύρωσε πρόσφατα έξι συναυλίες που επρόκειτο να δώσει τον Δεκέμβριο στο Λας Βέγκας και τις προγραμμάτισε για τον Σεπτέμβριο του 2026. Αμέσως άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για την κατάσταση της υγείας της και η ίδια θέλησε να τις διαψεύσει αναρτώντας ένα βίντεο που την δείχνει, χαμογελαστή και μακιγιαρισμένη, να γυρίζει διαφημίσεις μπροστά σε πράσινο φόντο. «Σας μοιάζω άρρωστη; Εργάζομαι σκληρά εδώ» λέει στο βίντεο που φέρει τη λεζάντα: «Δεν πέθανα ακόμη!». «Κυκλοφορούν πολλές φήμες και σκέφτηκα, ότι αν το ακούγατε από εμένα την ίδια, θα ξέρατε ότι είμαι καλά. Δεν πιστεύω ότι ο Θεός τελείωσε μαζί μου και δεν σταμάτησα να δουλεύω», είπε.

Την Τρίτη, η αδελφή της Φρίντα Πάρτον υποδαύλισε τις φήμες, όταν κάλεσε τους θαυμαστές της να προσευχηθούν για την Ντόλι. «Πιστεύω πραγματικά στη δύναμη της προσευχής και ζητώ από όλους εκείνους που την αγαπούν σε όλον τον κόσμο να γίνουν μαχητές της προσευχής και να προσευχηθούν μαζί μου» ανέφερε στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι «προσευχόταν όλη τη νύχτα για την αδελφή της».

Αν και παραδέχτηκε ότι έχει κάποια προβλήματα υγείας, η Ντόλι Πάρτον προτίμησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε αυτό το μήνυμα καθώς ορισμένοι το ερμήνευσαν ως προαναγγελία του επικείμενου θανάτου της. «Εκτιμώ τις προσευχές σας, επειδή και εγώ είμαι άνθρωπος της πίστης (…) αλλά θέλω να ξέρετε ότι είμαι καλά», επέμεινε. Εξήγησε ότι παραμέλησε λίγο την υγεία της μετά τον θάνατο του συζύγου της αλλά τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. «Δεν είναι τίποτα το σοβαρό, αλλά αναγκάστηκα να ακυρώσω ορισμένα πράγματα για να μπορώ να μείνω πιο κοντά στο σπίτι μου» συνόψισε.

Εκτός από τις συναυλίες στο Λας Βέγκας, η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε και τη συμμετοχή της στην απονομή των τιμητικών Όσκαρ, στις 17 Νοεμβρίου, όπου επρόκειτο να τραγουδήσει.