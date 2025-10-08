Η Ντόλι Πάρτον, μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της κάντρι μουσικής, ακύρωσε προσωρινά τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας, επικαλούμενη λόγους υγείας. Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση αυτή, η νεότερη αδελφή της, Φρίντα Πάρτον, απηύθυνε δημόσια έκκληση για προσευχές μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Προσευχόμουν όλη τη νύχτα για την αδελφή μου, τη Ντόλι. Πολλοί γνωρίζετε ότι δεν αισθάνεται πολύ καλά τελευταία», έγραψε η Φρίντα στο Facebook στις 7 Οκτωβρίου. «Πιστεύω στη δύναμη της προσευχής και ζητώ απ’ όλους όσοι την αγαπούν να προσευχηθούν μαζί μου».

Η 79χρονη τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει στις 28 Σεπτεμβρίου την αναβολή της προγραμματισμένης της σειράς εμφανίσεων Dolly: Live in Las Vegas, που θα πραγματοποιούνταν τον Δεκέμβριο στο Caesars Palace, μεταθέτοντάς τες για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Πάρτον εξήγησε ότι αντιμετωπίζει «προκλήσεις υγείας» που απαιτούν ιατρικές επεμβάσεις, προσθέτοντας με χιούμορ πως «ήρθε η ώρα για ένα σέρβις στις 100.000 μίλια», διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για «επίσκεψη στον πλαστικό χειρουργό».

Παρά τα προβλήματα υγείας, η καλλιτέχνιδα καθησύχασε τους θαυμαστές της πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τη μουσική. «Μην ανησυχείτε ότι θα σταματήσω, γιατί ο Θεός δεν μου έχει πει ακόμη κάτι τέτοιο», δήλωσε, προσθέτοντας πως «ίσως ήρθε η ώρα να επιβραδύνω λίγο για να ετοιμαστώ για τις επόμενες περιπέτειες».

Η ανακοίνωση προκάλεσε κύμα υποστήριξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με καλλιτέχνες όπως η Μπράντι Κάρλαϊλ, η Τζένιφερ Νέτλς και η Ολίβια Μαν να εκφράζουν την αγάπη και τις ευχές τους.

Η Πάρτον είχε προκαλέσει ανησυχία και τον περασμένο μήνα, όταν ακύρωσε επίσκεψή της στο θεματικό πάρκο Dollywood λόγω νεφρολιθίασης. Στο μήνυμα που έστειλε τότε στους θαυμαστές της, διαβεβαίωσε ότι αναρρώνει και θα επιστρέψει σύντομα.

Το τελευταίο διάστημα, η τραγουδίστρια θρηνεί επίσης την απώλεια του συζύγου της, Καρλ Ντιν, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο σε ηλικία 82 ετών. Το ζευγάρι ήταν μαζί για περισσότερο από 60 χρόνια.

Παρά τη δύσκολη περίοδο, η Ντόλι Πάρτον συνεχίζει να επικοινωνεί με τους θαυμαστές της, ευχαριστώντας τους για την αγάπη και τη στήριξή τους. «Θα γεμίσω το κενό με όμορφα πράγματα», είχε πει πρόσφατα σε συνέντευξή της, «και θα τον κρατώ πάντα κοντά μου».

