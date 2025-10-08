Αύριο θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025 στις 14:00 (ώρα Ελλάδος). Μέχρι τότε, παρακολουθώντας τα προγνωστικά των μεγάλων στοιχηματικών εταιρειών, διαπιστώνεται ότι η εικόνα παραμένει σταθερή — και η Έρση Σωτηροπούλου συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στα δυνατά ονόματα.
Διαβάζοντας τις λίστες των συγγραφέων (κυρίως από βρετανικές εταιρείες) και τις αποδόσεις για το Νόμπελ, παρατηρείται μια σταθερότητα: ο Χαρούκι Μουρακάμι παραμένει στα φαβορί, ο Στίβεν Κινγκ εξακολουθεί να «κλείνει» τη λίστα, ενώ η Έρση Σωτηροπούλου (ξανα)παίζει δυνατά ανάμεσα στους υποψήφιους για τη μεγάλη διάκριση.
Η περσινή της παρουσία ανάμεσα στα ονόματα που ξεχώριζαν στη λίστα της Ladbrokes είχε αρχικά προκαλέσει έκπληξη, αλλά στη συνέχεια δημιούργησε ελπίδες για ένα νέο ελληνικό Νόμπελ — το τρίτο μετά τον Σεφέρη (1963) και τον Ελύτη (1979). Φέτος, η συμμετοχή της σε αντίστοιχες λίστες δείχνει ότι έχει εδραιωθεί στη διεθνή λογοτεχνική σκηνή.
Σύμφωνα με τη βρετανική ιστοσελίδα NicerOdds, τα φαβορί παραμένουν γνώριμα: ο Τζέραλντ Μαρνέιν από την Αυστραλία έχει την καλύτερη απόδοση (5/1), ακολουθούμενος από τον Ούγγρο Λάσλο Κρασναχορκάι (6/1) και τη Μεξικανή Κριστίνα Ριβέρα Γκάρζα (9/1). Αντιθέτως, ορισμένα ονόματα που κυριαρχούσαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως η Κινέζα Can Xue και η Μάργκαρετ Άτγουντ, υποχώρησαν.
Όσο για τον αιώνιο υποψήφιο Μουρακάμι, παραμένει σταθερά «μέσα στο παιχνίδι». Η εμπειρία δείχνει ότι τα προγνωστικά μπορούν εύκολα να ανατραπούν — όπως πέρυσι, όταν η Νοτιοκορεάτισα Χαν Κανγκ, με απόδοση 33/1, κατέκτησε τελικά το βραβείο.
Φέτος, η Έρση Σωτηροπούλου βρίσκεται στη 17η θέση με απόδοση 19/1, πίσω από ονόματα όπως των Μουρακάμι, Καρταρέσκου και Πίντσον, αλλά μπροστά από εκείνα των Ουελμπέκ, Άτγουντ και Αλιέντε. Αν και πέρυσι η απόδοσή της ήταν 15/1, η μικρή πτώση ίσως δεν είναι κακό σημάδι — στα Νόμπελ, οι ανατροπές δεν είναι σπάνιες.
Δείτε τη λίστα της εταιρείας NicerOdds
Τζέραλντ Μαρνέιν (Αυστραλία) – 5/1
Λάσλο Κρασναχορκάι (Ουγγαρία) – 6/1
Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα (Μεξικό) – 9/1
Χαρούκι Μουρακάμι (Ιαπωνία) – 11/1
Μιρτσέα Καρταρέσκου (Ρουμανία) – 11/1
Τόμας Πίντσον (ΗΠΑ) – 11/1
Καν Ζουέ (Κίνα) – 14/1
Ενρίκε Βίλα-Μάτας (Ισπανία) – 14/1
Μισέλ Ουελμπέκ (Γαλλία) – 14/1
Αλέξις Ράιτ (Αυστραλία) – 17/1
Τζαμάικα Κινκέιντ (Αντίγκουα-ΗΠΑ) – 17/1
Σαλμάν Ρούσντι (Μ. Βρετανία) – 17/1
Αν Κάρσον (Καναδάς) – 19/1
Σέσαρ Άιρα (Αργεντινή) – 19/1
Καρλ Φρούντε Τίλερ (Νορβηγία) – 19/1
Κολμ Τόιμπιν (Ιρλανδία) – 19/1
Έρση Σωτηροπούλου (Ελλάδα) – 19/1
Πέτερ Νάντας (Ουγγαρία) – 19/1
Πιερ Μισόν (Γαλλία) – 19/1
Ραούλ Σουρίτα (Χιλή) – 19/1
Καρλ Ούβε Κνάουσγκορντ (Νορβηγία) – 21/1
Χέλε Χέλε (Δανία) – 24/1
Ιζαμπέλ Αλιέντε (Χιλή) – 24/1
Κο Ουν (Νότια Κορέα) – 24/1
Μίλτον Χατούμ (Βραζιλία) – 24/1
Γιόκο Ταουάντα (Ιαπωνία) – 24/1
Έλενα Πονιατόφσκα (Μεξικό) – 29/1
Ομέρο Αρίτζις (Μεξικό) – 29/1
Τζόις Κάρολ Όουτς (ΗΠΑ) – 29/1
Λουντμίλα Ουλίτσκαγια (Ρωσία) – 29/1
Μάργκαρετ Άτγουντ (Καναδάς) – 34/1
Πολ Σάιμον (ΗΠΑ) – 49/1
Στίβεν Κινγκ (ΗΠΑ) – 49/1
Η Σουηδική Ακαδημία θα ανακοινώσει τον ή τη νικητή την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 2 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), από τη Στοκχόλμη. Μέχρι τότε, τα στοιχήματα… παίρνουν φωτιά.