Αύριο θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025  στις 14:00 (ώρα Ελλάδος). Μέχρι τότε, παρακολουθώντας τα προγνωστικά των μεγάλων στοιχηματικών εταιρειών, διαπιστώνεται ότι η εικόνα παραμένει σταθερή — και η Έρση Σωτηροπούλου συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στα δυνατά ονόματα.

Διαβάζοντας τις λίστες των συγγραφέων (κυρίως από βρετανικές εταιρείες) και τις αποδόσεις για το Νόμπελ, παρατηρείται μια σταθερότητα: ο Χαρούκι Μουρακάμι παραμένει στα φαβορί, ο Στίβεν Κινγκ εξακολουθεί να «κλείνει» τη λίστα, ενώ η Έρση Σωτηροπούλου (ξανα)παίζει δυνατά ανάμεσα στους υποψήφιους για τη μεγάλη διάκριση.

Η περσινή της παρουσία ανάμεσα στα ονόματα που ξεχώριζαν στη λίστα της Ladbrokes είχε αρχικά προκαλέσει έκπληξη, αλλά στη συνέχεια δημιούργησε ελπίδες για ένα νέο ελληνικό Νόμπελτο τρίτο μετά τον Σεφέρη (1963) και τον Ελύτη (1979). Φέτος, η συμμετοχή της σε αντίστοιχες λίστες δείχνει ότι έχει εδραιωθεί στη διεθνή λογοτεχνική σκηνή.

Σύμφωνα με τη βρετανική ιστοσελίδα NicerOdds, τα φαβορί παραμένουν γνώριμα: ο Τζέραλντ Μαρνέιν από την Αυστραλία έχει την καλύτερη απόδοση (5/1), ακολουθούμενος από τον Ούγγρο Λάσλο Κρασναχορκάι (6/1) και τη Μεξικανή Κριστίνα Ριβέρα Γκάρζα (9/1). Αντιθέτως, ορισμένα ονόματα που κυριαρχούσαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως η Κινέζα Can Xue και η Μάργκαρετ Άτγουντ, υποχώρησαν.

Όσο για τον αιώνιο υποψήφιο Μουρακάμι, παραμένει σταθερά «μέσα στο παιχνίδι». Η εμπειρία δείχνει ότι τα προγνωστικά μπορούν εύκολα να ανατραπούν — όπως πέρυσι, όταν η Νοτιοκορεάτισα Χαν Κανγκ, με απόδοση 33/1, κατέκτησε τελικά το βραβείο.

Φέτος, η Έρση Σωτηροπούλου βρίσκεται στη 17η θέση με απόδοση 19/1, πίσω από ονόματα όπως των Μουρακάμι, Καρταρέσκου και Πίντσον, αλλά μπροστά από εκείνα των Ουελμπέκ, Άτγουντ και Αλιέντε. Αν και πέρυσι η απόδοσή της ήταν 15/1, η μικρή πτώση ίσως δεν είναι κακό σημάδι — στα Νόμπελ, οι ανατροπές δεν είναι σπάνιες.

Δείτε τη λίστα της εταιρείας NicerOdds

Τζέραλντ Μαρνέιν (Αυστραλία) – 5/1

Λάσλο Κρασναχορκάι (Ουγγαρία) – 6/1

Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα (Μεξικό) – 9/1

Χαρούκι Μουρακάμι (Ιαπωνία) – 11/1

Μιρτσέα Καρταρέσκου (Ρουμανία) – 11/1

Τόμας Πίντσον (ΗΠΑ) – 11/1

Καν Ζουέ (Κίνα) – 14/1

Ενρίκε Βίλα-Μάτας (Ισπανία) – 14/1

Μισέλ Ουελμπέκ (Γαλλία) – 14/1

Αλέξις Ράιτ (Αυστραλία) – 17/1

Τζαμάικα Κινκέιντ (Αντίγκουα-ΗΠΑ) – 17/1

Σαλμάν Ρούσντι (Μ. Βρετανία) – 17/1

Αν Κάρσον (Καναδάς) – 19/1

Σέσαρ Άιρα (Αργεντινή) – 19/1

Καρλ Φρούντε Τίλερ (Νορβηγία) – 19/1

Κολμ Τόιμπιν (Ιρλανδία) – 19/1

Έρση Σωτηροπούλου (Ελλάδα) – 19/1

Πέτερ Νάντας (Ουγγαρία) – 19/1

Πιερ Μισόν (Γαλλία) – 19/1

Ραούλ Σουρίτα (Χιλή) – 19/1

Καρλ Ούβε Κνάουσγκορντ (Νορβηγία) – 21/1

Χέλε Χέλε (Δανία) – 24/1

Ιζαμπέλ Αλιέντε (Χιλή) – 24/1

Κο Ουν (Νότια Κορέα) – 24/1

Μίλτον Χατούμ (Βραζιλία) – 24/1

Γιόκο Ταουάντα (Ιαπωνία) – 24/1

Έλενα Πονιατόφσκα (Μεξικό) – 29/1

Ομέρο Αρίτζις (Μεξικό) – 29/1

Τζόις Κάρολ Όουτς (ΗΠΑ) – 29/1

Λουντμίλα Ουλίτσκαγια (Ρωσία) – 29/1

Μάργκαρετ Άτγουντ (Καναδάς) – 34/1

Πολ Σάιμον (ΗΠΑ) – 49/1

Στίβεν Κινγκ (ΗΠΑ) – 49/1

Η Σουηδική Ακαδημία θα ανακοινώσει τον ή τη νικητή την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 2 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), από τη Στοκχόλμη. Μέχρι τότε, τα στοιχήματα… παίρνουν φωτιά.

