Αύριο θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025 στις 14:00 (ώρα Ελλάδος). Μέχρι τότε, παρακολουθώντας τα προγνωστικά των μεγάλων στοιχηματικών εταιρειών, διαπιστώνεται ότι η εικόνα παραμένει σταθερή — και η Έρση Σωτηροπούλου συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στα δυνατά ονόματα.

Διαβάζοντας τις λίστες των συγγραφέων (κυρίως από βρετανικές εταιρείες) και τις αποδόσεις για το Νόμπελ, παρατηρείται μια σταθερότητα: ο Χαρούκι Μουρακάμι παραμένει στα φαβορί, ο Στίβεν Κινγκ εξακολουθεί να «κλείνει» τη λίστα, ενώ η Έρση Σωτηροπούλου (ξανα)παίζει δυνατά ανάμεσα στους υποψήφιους για τη μεγάλη διάκριση.

Η περσινή της παρουσία ανάμεσα στα ονόματα που ξεχώριζαν στη λίστα της Ladbrokes είχε αρχικά προκαλέσει έκπληξη, αλλά στη συνέχεια δημιούργησε ελπίδες για ένα νέο ελληνικό Νόμπελ — το τρίτο μετά τον Σεφέρη (1963) και τον Ελύτη (1979). Φέτος, η συμμετοχή της σε αντίστοιχες λίστες δείχνει ότι έχει εδραιωθεί στη διεθνή λογοτεχνική σκηνή.

Σύμφωνα με τη βρετανική ιστοσελίδα NicerOdds, τα φαβορί παραμένουν γνώριμα: ο Τζέραλντ Μαρνέιν από την Αυστραλία έχει την καλύτερη απόδοση (5/1), ακολουθούμενος από τον Ούγγρο Λάσλο Κρασναχορκάι (6/1) και τη Μεξικανή Κριστίνα Ριβέρα Γκάρζα (9/1). Αντιθέτως, ορισμένα ονόματα που κυριαρχούσαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως η Κινέζα Can Xue και η Μάργκαρετ Άτγουντ, υποχώρησαν.

Όσο για τον αιώνιο υποψήφιο Μουρακάμι, παραμένει σταθερά «μέσα στο παιχνίδι». Η εμπειρία δείχνει ότι τα προγνωστικά μπορούν εύκολα να ανατραπούν — όπως πέρυσι, όταν η Νοτιοκορεάτισα Χαν Κανγκ, με απόδοση 33/1, κατέκτησε τελικά το βραβείο.

Φέτος, η Έρση Σωτηροπούλου βρίσκεται στη 17η θέση με απόδοση 19/1, πίσω από ονόματα όπως των Μουρακάμι, Καρταρέσκου και Πίντσον, αλλά μπροστά από εκείνα των Ουελμπέκ, Άτγουντ και Αλιέντε. Αν και πέρυσι η απόδοσή της ήταν 15/1, η μικρή πτώση ίσως δεν είναι κακό σημάδι — στα Νόμπελ, οι ανατροπές δεν είναι σπάνιες.

Δείτε τη λίστα της εταιρείας NicerOdds

Τζέραλντ Μαρνέιν (Αυστραλία) – 5/1

Λάσλο Κρασναχορκάι (Ουγγαρία) – 6/1

Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα (Μεξικό) – 9/1

Χαρούκι Μουρακάμι (Ιαπωνία) – 11/1

Μιρτσέα Καρταρέσκου (Ρουμανία) – 11/1

Τόμας Πίντσον (ΗΠΑ) – 11/1

Καν Ζουέ (Κίνα) – 14/1

Ενρίκε Βίλα-Μάτας (Ισπανία) – 14/1

Μισέλ Ουελμπέκ (Γαλλία) – 14/1

Αλέξις Ράιτ (Αυστραλία) – 17/1

Τζαμάικα Κινκέιντ (Αντίγκουα-ΗΠΑ) – 17/1

Σαλμάν Ρούσντι (Μ. Βρετανία) – 17/1

Αν Κάρσον (Καναδάς) – 19/1

Σέσαρ Άιρα (Αργεντινή) – 19/1

Καρλ Φρούντε Τίλερ (Νορβηγία) – 19/1

Κολμ Τόιμπιν (Ιρλανδία) – 19/1

Έρση Σωτηροπούλου (Ελλάδα) – 19/1

Πέτερ Νάντας (Ουγγαρία) – 19/1

Πιερ Μισόν (Γαλλία) – 19/1

Ραούλ Σουρίτα (Χιλή) – 19/1

Καρλ Ούβε Κνάουσγκορντ (Νορβηγία) – 21/1

Χέλε Χέλε (Δανία) – 24/1

Ιζαμπέλ Αλιέντε (Χιλή) – 24/1

Κο Ουν (Νότια Κορέα) – 24/1

Μίλτον Χατούμ (Βραζιλία) – 24/1

Γιόκο Ταουάντα (Ιαπωνία) – 24/1

Έλενα Πονιατόφσκα (Μεξικό) – 29/1

Ομέρο Αρίτζις (Μεξικό) – 29/1

Τζόις Κάρολ Όουτς (ΗΠΑ) – 29/1

Λουντμίλα Ουλίτσκαγια (Ρωσία) – 29/1

Μάργκαρετ Άτγουντ (Καναδάς) – 34/1

Πολ Σάιμον (ΗΠΑ) – 49/1

Στίβεν Κινγκ (ΗΠΑ) – 49/1

Η Σουηδική Ακαδημία θα ανακοινώσει τον ή τη νικητή την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 2 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), από τη Στοκχόλμη. Μέχρι τότε, τα στοιχήματα… παίρνουν φωτιά.