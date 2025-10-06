Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δύσκολα θα κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, παρά τη δημόσια επιθυμία του, καθώς, σύμφωνα με ειδικούς, αποδομεί τη διεθνή τάξη που το βραβείο τιμά.

Η έντονη προσπάθειά του να προσεγγίσει την επιτροπή πιθανώς θα έχει αντίθετα αποτελέσματα, καθώς το σώμα προτιμά να λειτουργεί ανεξάρτητα. Αντ’ αυτού, η επιτροπή των πέντε μελών ενδέχεται να επιλέξει να επιβραβεύσει κάποια ανθρωπιστική οργάνωση που δρα σε περιβάλλον που έχει επιβαρυνθεί από τις περικοπές της αμερικανικής βοήθειας. Η ανακοίνωση θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου.

Πιθανοί υποψήφιοι περιλαμβάνουν τον ΟΗΕ και τη UNHCR, τη UNICEF, τον Ερυθρό Σταυρό, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ή τοπικές οργανώσεις όπως τα Emergency Response Rooms στο Σουδάν.

Γιατί ο Τραμπ δεν είναι φαβορί

Ο ιστορικός του βραβείου Asle Sveen επισημαίνει ότι ο Τραμπ δεν προάγει τη φιλία μεταξύ των εθνών, κάτι που προβλέπει η διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ. Ταυτόχρονα, η Nina Graeger από το Peace Research Institute Oslo υπογραμμίζει:

«Αποσύρθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, ξεκίνησε εμπορικό πόλεμο με παλιούς συμμάχους — δεν σημαίνει ακριβώς αυτό ειρηνικός πρόεδρος.» Παρόλο που στο παρελθόν υπήρξαν απρόσμενοι νικητές, όπως ο Μπάρακ Ομπάμα ή ο Χένρι Κίσινγκερ, οι υποψήφιοι αυτοί είχαν αναγνωρίσει τα λάθη τους και προχώρησαν σε διορθωτικά μέτρα, όπως ο F.W. de Klerk της Νότιας Αφρικής.

Αν ο Τραμπ καταφέρει να επηρεάσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία ή τον Νετανιάχου να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα, θα μπορούσε να συζητηθεί ως πιθανός υποψήφιος, σύμφωνα με τη Graeger.

Η εκστρατεία λόμπι του Τραμπ

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τη θέση του Προέδρου για να υποστηρίξει ότι πρέπει να κερδίσει το βραβείο, ακόμη και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ωστόσο, το λόμπι σπάνια είναι αποτελεσματικό, λέει ο Asle Toje, αντιπρόεδρος της παρούσας Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ:

«Οι υποψήφιοι που πιέζουν υπερβολικά, συνήθως δεν αρέσουν στην επιτροπή.» Ο πρόεδρος της επιτροπής, Joergen Watne Frydnes, τονίζει ότι η δημοσιότητα δεν επηρεάζει την εργασία τους: «Όλοι οι πολιτικοί θέλουν το Νόμπελ Ειρήνης… εμείς δουλεύουμε όπως πάντα, ανεξάρτητα από την προσοχή που δίνεται».

Ποιοι θα μπορούσαν να κερδίσουν

Αντί για τον Τραμπ, η επιτροπή μπορεί να επιλέξει ανθρωπιστικές οργανώσεις, διεθνείς θεσμούς όπως το Διεθνές Δικαστήριο ή τον ΟΗΕ για τα 80α γενέθλιά του. Μπορεί επίσης να αναδείξει δημοσιογράφους σε χώρες όπου η καταδίωξη και η βία κατά των μέσων ενημέρωσης αυξήθηκε, ή τοπικούς μεσολαβητές που διαπραγματεύονται κατάπαυση του πυρός και πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, όπως επιτροπές ειρήνης στην Κεντρική Αφρική ή στη Δυτική Αφρική.

Ο Karim Haggag από το Stockholm International Peace Research Institute καταλήγει: «Οποιοσδήποτε από αυτούς θα ήταν άξιος του βραβείου».