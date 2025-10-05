Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ τάχθηκε υπέρ της άμεσης εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, υπογραμμίζοντας τη «ρεαλιστική πιθανότητα» απελευθέρωσης ομήρων και επίτευξης κατάπαυσης του πυρός.

Πιο αναλυτικά

Σε δηλώσεις του από το Κατάρ, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ επισήμανε ότι «δεν υπάρχει καλύτερο σχέδιο από αυτό του προέδρου Τραμπ» για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Γάζα.

Ο κ. Βάντεφουλ επανέλαβε την ανάγκη για άμεση εφαρμογή του σχεδίου σε βασικό επίπεδο, επισημαίνοντας πως «ακόμη και αν για τις λεπτομέρειες χρειάζονται ακόμη διευκρινίσεις», το σχέδιο παραμένει η πιο αποτελεσματική επιλογή.

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, στην Ντόχα.

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την «ειδική ευθύνη» της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ, ενώ αναφέρθηκε και στη ρεαλιστική προοπτική απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα.

Τόνισε, επιπλέον, τη δυνατότητα επίτευξης κατάπαυσης του πυρός και την ανάγκη για επαρκή ανθρωπιστική βοήθεια προς τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας που δοκιμάζεται.