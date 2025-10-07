Οι επιστήμονες John Clarke, Michel Devoret και John Martinis κέρδισαν το Νόμπελ Φυσικής 2025 για «την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και της κβαντοποίησης της ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα», ανακοίνωσε την Τρίτη ο φορέας απονομής του βραβείου.

Το βραβείο Νόμπελ Φυσικής απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο συνολικού ύψους 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (1,2 εκατομμύρια δολάρια), το οποίο μοιράζεται μεταξύ των νικητών.

Οι ανακοινώσεις των Βραβείων Νόμπελ συνεχίζονται με το:

  • Χημείας την Τετάρτη (8/10)
  • Λογοτεχνίας την Πέμπτη (9/10)
  • Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την Παρασκευή (10/10)
  • Και το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών στις 13/10

Τελευταία Νέα