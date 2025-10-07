Οι επιστήμονες John Clarke, Michel Devoret και John Martinis κέρδισαν το Νόμπελ Φυσικής 2025 για «την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και της κβαντοποίησης της ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα», ανακοίνωσε την Τρίτη ο φορέας απονομής του βραβείου.

Το βραβείο Νόμπελ Φυσικής απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο συνολικού ύψους 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (1,2 εκατομμύρια δολάρια), το οποίο μοιράζεται μεταξύ των νικητών.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025

Οι ανακοινώσεις των Βραβείων Νόμπελ συνεχίζονται με το: