Με την ανακήρυξη των νικητών από τον χώρο της Ιατρικής, ξεκίνησε η απονομή των περίφημων βραβείων Νόμπελ 2025, από επιτροπή στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη.

Ειδικότερα, το Νόμπελ Φυσιολοφίας ή Ιατρικής απονεμήθηκε στους Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi, «για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή».

Ανακάλυψαν τους «φρουρούς» ασφαλείας του ανοσοποιητικού συστήματος, τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για ένα νέο πεδίο έρευνας. Οι ανακαλύψεις αυτές οδήγησαν επίσης στην ανάπτυξη πιθανών ιατρικών θεραπειών που τώρα αξιολογούνται σε κλινικές δοκιμές. Η ελπίδα είναι να καταστεί δυνατή η θεραπεία ή η ίαση αυτοάνοσων ασθενειών, η παροχή πιο αποτελεσματικών θεραπειών για τον καρκίνο και η πρόληψη σοβαρών επιπλοκών μετά από μεταμοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων.

BREAKING NEWS The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

«Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να μπορούμε να καταπολεμούμε κάθε πιθανό μικρόβιο, αποφεύγοντας παράλληλα τα αυτοάνοσα νοσήματα», εξήγησε η Μαρί Βάρεν- Ερλένιους καθηγήτρια του Ινστιτούτο Καρολίνσκα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περσινό βραβείο μοιράστηκαν οι Αμερικανοί Victor Ambros και Gary Ruvkun για την ανακάλυψη των microRNA, μικροσκοπικών τμημάτων γενετικού υλικού που λειτουργούν ως διακόπτες on και off μέσα στα κύτταρα, βοηθώντας στον έλεγχο του τι κάνουν τα κύτταρα και πότε το κάνουν.

Οι ανακοινώσεις των Βραβείων Νόμπελ συνεχίζονται με το: