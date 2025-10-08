Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της ιστορικής ντισκοτέκ Jacky.O. στη λεωφόρο Μιχαλακοπούλου, μετά τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (07/10). Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές τόσο στο κατάστημα όσο και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ της Τρίτης και ο εκκωφαντικός θόρυβος προκάλεσε αναστάτωση σε όλη την περιοχή. Πολλοί κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια τους να δουν τι συνέβη και όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και συνέλεξαν μαρτυρίες, ορισμένοι ανέφεραν πως είδαν κάποιον να πετά κάτι στην είσοδο της ντισκοτέκ και να εξαφανίζεται ενώ άλλοι κατέθεσαν πως είδαν τρία με τέσσερα άτομα να φεύγουν τρέχοντας λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη.

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, φοβήθηκα πολύ»

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ένας εκκωφαντικός θόρυβος απίστευτος. Στην αρχή λέω “κεραυνός; Δεν είναι κεραυνός”. Και μετά βγήκαμε και είδαμε τα πυροσβεστικά. Φοβήθηκα πάρα πολύ, δεν το συζητάμε. Αυτό πρέπει να έγινε γύρω στις δέκα, δέκα και κάτι ή δέκα παρά κάτι» δήλωσε κάτοικος της Μιχαλακοπούλου.

Jacky. O – Ηταν κλειστή

Το νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό εκείνη την ώρα και ο εκρηκτικός μηχανισμός ρίχτηκε στον τοίχο δίπλα στην είσοδο. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε μία τζαμαρία αλλά και – κυρίως – σε ένα αυτοκίνητο που ήταν μπροστά παρκαρισμένο.

Μάλιστα, όπως έκανε αργά το βράδυ γνωστό ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Αγγελος Μόσχοβας, το αυτοκίνητο είναι δικό του καθώς νωρίτερα το είχε παρακάρει έξω από το κέντρο. Ο ίδιος, όπως έκανε γνωστό, κλήθηκε να δώσει κατάθεση στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών.

Σε μικρή απόσταση από την είσοδο του κέντρου, έτυχε να μην περνά κανείς.

Στον τόπο της έκρηξης έσπευσαν η Πυροσβεστική, ασθενοφόρο αλλά κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Διέκοψαν την κυκλοφορία

Οι αστυνομικοί που απέκλεισαν την κυκλοφορία, στη συμβολή των οδών Χατζηγιάννη Μέξη και Σισίνη, στο ύψος της οδού Μιχαλακοπούλου 25, αναζητούν το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής για να αποκτήσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τους δράστες της επίθεσης.

Συλλέγουν επίσης ευρήματα που θα σταλούν για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια ώστε να διαπιστωθεί να κρύβουν πληροφορίες για το είδος του εκρηκτικού μηχανισμού.

Nα σημειωθεί ότι η ντισκοτέκ είχε κλείσει το 1987 και άρχισε πάλι να λειτουργεί στα τέλη του περασμένου Αυγούστου.