Η VW θα χρησιμοποιήσει την αυτόνομη λύση οδήγησης της Xpeng , XNGP, για τα ηλεκτρικά της οχήματα στην Κίνα από το 2026. Το πρώτο μοντέλο που θα την ενσωματώσει θα είναι ένα μεσαίου μεγέθους SUV που θα αναπτυχθεί από κοινού με την Xpeng. Η ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης είχε αρχικά ανατεθεί στην Cariad China.

Η Volkswagen ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2023 ότι επενδύει 700 εκατομμύρια ευρώ στην αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα την Γκουανγκζού, αποκτώντας μερίδιο 4,99%. Στις αρχές του 2024, και οι δύο εταιρείες επιβεβαίωσαν ότι εργάζονται πάνω σε δύο μεσαίου μεγέθους SUV, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2026.