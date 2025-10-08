Τα τελευταία τρία Grand Prix – σε Μόντσα, Μπακού και Σιγκαπούρη – αποδείχθηκαν καταστροφικά για τη Scuderia Ferrari, με τη φτωχή συγκομιδή της SF-25 σε τρεις πίστες που θεωρητικά θα της ταίριαζαν να έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στο Μαρανέλο. Οι ιταλικές πληροφορίες αναφέρουν έντονες εντάσεις και έκτακτες συσκέψεις, στις οποίες παρεβρέθηκε εκτάκτως προσωπικά και ο πρόεδρος της εταιρείας, Τζον Έλκαν.

Η ιταλική εφημερίδα Il Corriere dello Sport περιγράφει μια «μουντή» ατμόσφαιρα στο εργοστάσιο της Ferrari, με εμπλεκόμενους τον Φρεντ Βασέρ, τον Σαρλ Λεκλέρ και τους μηχανικούς της ομάδας. Στο GP Σιγκαπούρης, ο Μονεγάσκος τερμάτισε 6ος, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον κατέλαβε την 8η θέση, με και οι δύο οδηγούς να αντιμετωπίζουν συνεχόμενα προβλήματα υπερθέρμανσης στα φρένα της SF-25.

Από την αρχή του τριημέρου στη Μαρίνα Μπέι, οι αλλαγές στο μονοθέσιο δεν έφεραν βελτίωση: ο Λεκλέρ δήλωσε πόσο δύσκολο ήταν το μονοθέσιο στην οδήγηση, ενώ ο Χάμιλτον παρέμεινε αισιόδοξος ότι η ομάδα θα βρει τρόπο να βελτιώσει την απόδοση. Μετά τις κατατακτήριες, ο Φρεντ Βασέρ είχε έντονη συνομιλία με τον Ματέο Τονινάλι, επικεφαλής μηχανολογίας, ενώ ορισμένοι μηχανικοί εξέφρασαν τη δυσφορία τους για τις δηλώσεις του Λεκλέρ.

Η δυσαρέσκεια για τον Λεκλέρ φαίνεται να συνδέεται και με τα δημοσιεύματα περί κινητικότητας του μάνατζέρ του, Νικολά Τοντ, που φέρεται να έχει επαφές με άλλες ομάδες ενόψει μιας πιθανής αποχώρησης του Μονεγάσκου μετά το 2026.

Τα συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για ένταση εντός της ομάδας, ώθησαν τον πρόεδρο Τζον Έλκαν και τον διευθύνοντα σύμβουλο Μπενεντέτο Βίνια να προγραμματίσουν έκτακτες συναντήσεις με τη διοίκηση της ομάδας στο Μαρανέλο.

Ο ιταλικός Τύπος ζητά ριζικές αποφάσεις, νέες ιδέες και επανεκκίνηση του τρόπου λειτουργίας της Scuderia, ώστε να δημιουργηθούν σωστές βάσεις για τον νέο κύκλο τεχνικών κανονισμών του 2026.

Μέχρι στιγμής φέτος, η Ferrari είναι η μόνη από τις μεγάλες ομάδες που δεν έχει κατακτήσει νίκη στα 18 GP, ενώ McLaren, Red Bull και Mercedes έχουν ήδη από δύο νίκες. Παρά τις αναβαθμίσεις της SF-25 – νέο δάπεδο τον Ιούνιο στην Αυστρία και πλήρως ανασχεδιασμένη πίσω ανάρτηση τον Ιούλιο στο Βέλγιο – η Ferrari δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί ουσιαστικά, με μόλις 5 θέσεις στο βάθρο, ενώ ο Λεκλέρ και ο Χάμιλτον βιώνουν τη δυσκολότερη σεζόν της καριέρας τους.

Η Ferrari έχει μπροστά της μια διπλή πρόκληση: να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο για το 2026 και να διεκδικήσει με αξιώσεις τη 2η θέση του φετινού πρωταθλήματος κατασκευαστών απέναντι στις βελτιωμένες Mercedes και Red Bull.