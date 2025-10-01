O επικεφαλής της ομάδας Μercedes, Τότο Βολφ, μπορεί να έχει δηλώσει δημόσια ότι και οι δύο οδηγοί του θα παραμείνουν στην ομάδα το 2026, αλλά τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Ο χρόνος αρχίζει να τελειώνει και ενώ ο Russell δεν φαίνεται να έχει άλλες επιλογές στο grid, είναι σαφές ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους όρους που συζητούνται.

Tο τρέχον συμβόλαιο του George Russell με τη γερμανική ομάδα ολοκληρώνεται στο τέλος του 2025, και ο Βρετανός οδηγός δεν έχει κάτι άλλο στα χέρια του. Από την πλευρά της Mercedes διαρρέει ότι -παρότι ο Russell αποδίδει φέτος στο έπακρο- δεν θα καταλήξει σε συμφωνία μαζί του, αν διατηρήσει τις αυστηρές απαιτήσεις του.