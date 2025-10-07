Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να μην πληρωθούν για τις ημέρες διαθεσιμότητας κατά τη διάρκεια του shutdown βρίσκονται χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, σύμφωνα με έγγραφο του Λευκού Οίκου που αποκαλύπτει το Axios και επιβεβαιώνει το Bloomberg.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, με επικεφαλής τον Ράσελ Βάουτ, φέρεται να συνέταξε υπόμνημα, στο οποίο αμφισβητείται η υποχρέωση της κυβέρνησης να καταβάλει αναδρομικά τους μισθούς στους εργαζομένους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα λόγω του κλεισίματος των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Το επιχείρημα βασίζεται σε μια ερμηνεία του Νόμου περί Δίκαιης Μεταχείρισης των Κυβερνητικών Υπαλλήλων του 2019, ο οποίος ψηφίστηκε μετά το πολύμηνο shutdown επί πρώτης θητείας Τραμπ, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή αναδρομικών μισθών.

Ωστόσο, σύμφωνα με το υπόμνημα, ο νόμος φέρεται να περιλαμβάνει τροπολογία που δίνει στην κυβέρνηση περιθώριο ελιγμών ως προς το αν θα πληρωθούν τελικά οι καθυστερημένες αποδοχές. Η θέση αυτή έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των Δημοκρατικών.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Ιλινόις Ντικ Ντάρμπιν, δήλωσε στο CNN ότι η πρόθεση αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του νόμου. «Οι υπάλληλοι μπορεί να πληρωθούν με καθυστέρηση, αλλά όχι να χάσουν εντελώς τους μισθούς τους. Αν η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει κάτι τέτοιο, είναι εξωφρενικό», υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα, o πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με τους Δημοκρατικούς, ειδικά στο πεδίο της υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι «πρώτα πρέπει να επιτρέψουν στην κυβέρνησή μας να ξανανοίξει».

Επίσγς ο Τραμπ έχει επίσης εκφράσει την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει το shutdown για να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα. Το πολιτικό διακύβευμα μεγαλώνει, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κοινή γνώμη τείνει να επιρρίψει την ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης στους Ρεπουμπλικάνους.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέο βάρος στις ήδη τεταμένες διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση του κράτους, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί για το μέλλον χιλιάδων εργαζομένων στον δημόσιο τομέα των ΗΠΑ.