Νέο είδος βατράχου με εντυπωσιακά χρώματα και δηλητηριώδη χαρακτηριστικά εντοπίστηκε στην περουβιανή Αμαζονία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Φυσικών Περιοχών Προστατευόμενων από το Κράτος (Sernanp).

Το μικροσκοπικό αμφίβιο, μήκους μόλις «15 χιλιοστών», ονομάστηκε Ranitomeya hwata. Η υπηρεσία δεν διευκρίνισε την ακριβή ημερομηνία της ανακάλυψης, ωστόσο τόνισε τη σημασία της για την επιστημονική κοινότητα.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για «ένα από τα πιο μικρά είδη του γένους Ranitomeya». Η συγκεκριμένη ομάδα βατράχων ξεχωρίζει για τα έντονα χρώματά της και τη μοναδική αναπαραγωγική της συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τη Sernanp, τα αρσενικά προσελκύουν «πολλά θηλυκά ανά τόπο αναπαραγωγής», γεγονός που καθιστά το είδος ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τη μελέτη των οικολογικών του συνηθειών.

Οι βάτραχοι αυτοί ζουν αποκλειστικά σε δάση από μπαμπού Guadua, αξιοποιώντας τις φυσικές κοιλότητες των φυτών, όπου συγκεντρώνεται το βρόχινο νερό, για την αναπαραγωγή τους.

Το νέο είδος εντοπίστηκε στο φυσικό πάρκο Άλτο Πουρούς (Alto Purús), το οποίο εκτείνεται ανάμεσα στις περιφέρειες Ουκαγιαλί και Μάδρε δε Δίος, στα σύνορα με τη Βραζιλία.

«Η ανακάλυψη αυτή υπογραμμίζει την αξία που έχουν οι προστατευόμενες φυσικές περιοχές ως καταφύγια για τη βιοποικιλότητα και για τα μοναδικά είδη», καταλήγει η ανακοίνωση της Sernanp.