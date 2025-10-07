Για τη δεύτερη επέτειο από τη έφοδο της Χαμάς στο φεστιβάλ «Supernova» πραγματοποίηση ανάρτηση στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Είμαστε αποφασιστικά αντίθετοι στο μίσος και τη βία. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του @POTUS σχεδίου, καλούμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους», αναφέρει ο πρωθυπουργός.