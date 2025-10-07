Αν είστε μισθωτός ασφαλισμένος στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ, η απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας δεν χρειάζεται πλέον να σας φαίνεται μπερδεμένη ή χρονοβόρα. Το μυστικό; Μόλις 50 ημέρες ασφάλισης μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή στο τελευταίο δωδεκάμηνο πριν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τις παροχές σας.

Και δεν μετράει μόνο η δουλειά σας! Στην «πίτα» των 50 ημερών περιλαμβάνονται και:

Ημέρες ανεργίας με επιδότηση,

με επιδότηση, Ημέρες επίσχεσης εργασίας από τον ΟΑΕΔ,

εργασίας από τον ΟΑΕΔ, Ημέρες ασθενείας ή ατυχήματος.

Για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα, προστίθεται και η προσαύξηση 20% καθώς και οι ημέρες άδειας.

Τι χρειάζεστε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία;

Υπήκοοι Ε.Ε.: Βεβαίωση εγγραφής ή πιστοποίηση μόνιμης διαμονής και ταυτότητα/διαβατήριο σε ισχύ.

Υπήκοοι τρίτων χωρών: Άδεια διαμονής ή βεβαίωση ηλεκτρονικής υποβολής ανανέωσης και διαβατήριο σε ισχύ.

Η διαδικασία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία, ώστε να εξασφαλίσετε την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τις ασφαλιστικές παροχές σας όταν τις χρειαστείτε.

Μην ξεχνάτε: 50 ημέρες αρκούν για να είστε καλυμμένοι!