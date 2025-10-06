Μια μητέρα κατηγορείται ότι πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά της σε ένα αυτοκίνητο το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπραζόρια, στο Τέξας.

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι έσπευσαν σε ένα βενζινάδικο στην FM 521 και την Highway 288B κοντά στο Angleton λίγο πριν τις 5 το πρωί, αφού η μητέρα τους τηλεφώνησε λέγοντας ότι τους χρειαζόταν εκεί. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βρήκαν τέσσερα παιδιά με τραύματα από πυροβολισμούς.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ένα 13χρονο αγόρι και ένα 3χρονο κορίτσι κηρύχθηκαν νεκρά στο σημείο. Ένα 9χρονο κορίτσι και ένα 8χρονο αγόρι μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο του Χιούστον, όπου παραμένουν σε σταθερή κατάσταση.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η ύποπτη για τους πυροβολισμούς είναι η μητέρα των παιδιών, η 31χρονη Oninda Romelus. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Brazoria αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η επίθεση με πυροβολισμούς έλαβε χώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Η Romelus ήταν η οδηγός, σύμφωνα με τους ερευνητές, αλλά δεν έχουν αποκαλύψει πού έλαβε χώρα η επίθεση, αν ήταν στο βενζινάδικο ή σε άλλο σημείο.

Η Romelus κατηγορείται για δύο φόνους και δύο περιπτώσεις βαριάς σωματικής βλάβης με θανατηφόρο όπλο. Η εγγύηση για την αποφυλάκισή της ορίστηκε στα 14 εκατομμύρια δολάρια. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.