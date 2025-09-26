Δύο θανατοποινίτες εκτελέστηκαν χθες Πέμπτη στις ΗΠΑ, ένας εξ αυτών μέσω εισπνοής αζώτου – μέθοδο που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή βασανιστηρίου.

Ο 50χρονος Τζέφρι Γουέστ, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της Μάργκαρετ Μπέρι το 1997 κατά τη διάρκεια ληστείας σε πρατήριο καυσίμων, εκτελέστηκε στην Αλαμπάμα με αυτήν την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη μέθοδο – που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως το 2024 στη συγκεκριμένη αμερικανική πολιτεία.

Μέχρι σήμερα, συνολικά έξι εκτελέσεις θανατοποινιτών έχουν πραγματοποιηθεί με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, όλες στις ΗΠΑ.

Με θανατηφόρα ένεση εκτελέστηκε στο Τέξας ο 35χρονος Μπλέιν Μάιλαμ. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία του μωρού της συντρόφου του, Τζέσικα Κάρσον, το 2008. Αρχικά ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν ισχυριστεί ότι βρήκαν νεκρή την 13 μηνών Αμόρα. Αργότερα ομολόγησαν ότι υπέβαλαν το κοριτσάκι σε «εξορκισμό» αφού πίστευαν πως ήταν δαιμονισμένη. Η έκθεση του ιατροδικαστή ανέφερε πως το βρέφος έφερε πολλαπλά κατάγματα και σημάδια από δαγκωματιές.

Ο Μπλέιν Μάιλαμ ήταν ένας από τους θανατοποινίτες που παραχώρησαν συνεντεύξεις στον Βέρνερ Χέρτσογκ για τη σειρά ντοκιμαντέρ «On Death Row» που προβλήθηκε την περίοδο 2012-2013.

Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 33 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ: 27 με θανατηφόρες ενέσεις, τέσσερις με εισπνοή αζώτου και δύο από εκτελεστικό απόσπασμα (αμφότερες στη Νότια Καρολίνα).

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.