Συγκλονιστικές είναι οι καταγγελίες και οι περιγραφές γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. «Έπρεπε να ζητήσω βοήθεια για τα παιδιά μου. Αν δεν το έκανα εγώ, ποιος θα το έκανε;» λέει μία από τις έξι γυναίκες που περιέγραψαν τις εμπειρίες τους στο Associated Press.

Με την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας να επιδεινώνεται, γυναίκες καταγγέλλουν ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από ντόπιους άνδρες, ορισμένοι εκ των οποίων φέρονται να έχουν σχέση με ανθρωπιστικές οργανώσεις, με αντάλλαγμα φαγητό, χρήματα, φαρμακευτική βοήθεια ή εργασία.

Όλες τους μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, λόγω φόβου για αντίποινα αλλά και λόγω του κοινωνικού στίγματος γύρω από τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση στην παλαιστινιακή κοινωνία. Ψυχολόγοι και γυναικείες οργανώσεις στη Γάζα επισημαίνουν αύξηση των περιστατικών εκμετάλλευσης όσο επιδεινώνεται η κρίση.

«Ήθελα να φύγω από εκεί»

Μία από τις γυναίκες ανέφερε στο AP ότι άνδρας που της υποσχέθηκε δουλειά σε ανθρωπιστική οργάνωση την οδήγησε σε άδειο διαμέρισμα και όχι σε γραφείο, όπως της είχε πει, και της ζήτησε να βγάλει τη μαντίλα της. Περιέγραψε ότι ένιωσε φόβο και ντροπή, και τελικά «υπέκυψε» για να μπορέσει να φύγει. Στη συνέχεια της έδωσε χρήματα και προμήθειες, όμως η εργασία για την οποία είχε αρχικά μιλήσει δεν ήρθε παρά εβδομάδες αργότερα.

Η 38χρονη μητέρα έξι παιδιών, της οποίας ο σύζυγός έλειπε λόγω του πολέμου και η επιχείρηση που είχαν είχε κλείσει, περιέγραψε πώς, έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, ένας άνδρας τής υποσχέθηκε δουλειά με σύμβαση διάρκειας 6 μηνών σε ανθρωπιστική οργάνωση.

«Μου έκανε κομπλιμέντα, μου είπε να βγάλω τη μαντίλα μου», ανέφερε η γυναίκα για τη στιγμή που την οδήγησε στο διαμέρισμα, όπου υποτίθεται θα μιλούσαν για τη δουλειά που θα της προσέφερε. «Μου είπε ότι μ’ αγαπάει και ότι δεν θα με πιέσει, αλλά δεν με άφηνε να φύγω». Η γυναίκα υπέκυψε και υπήρξε σεξουαλική επαφή, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες λέγοντας πως ένιωσε «φόβο και ντροπή». «Έπρεπε να προσποιηθώ, γιατί ήμουν τρομοκρατημένη. Ήθελα απλώς να φύγω από εκεί», είπε χαρακτηριστικά. Ο άνδρας της έδωσε περίπου 25 ευρώ πριν φύγει, και δύο εβδομάδες αργότερα της παρέδωσε ένα κουτί με φάρμακα και ένα με τρόφιμα.

«Τι εσώρουχα φοράς; Πώς σε ικανοποιούσε ο άντρας σου»

Μια 35χρονη γυναίκα που έχει χάσει τον σύζυγό της και είναι χήρα με παιδιά ανέφερε ότι άνδρας που φορούσε στολή της UNRWA (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες) πήρε τον αριθμό της ενώ περίμενε για βοήθεια στην περιοχή Muwasi, η οποία έχει χαρακτηριστεί από το Ισραήλ ως ανθρωπιστική ζώνη.

Λίγες μέρες μετά, ξεκίνησαν τα τηλεφωνήματα αργά το βράδυ. Σε αυτά την ρωτούσε: «Τι εσώρουχα φοράς; Πώς σε ικανοποιούσε ο άντρας σου;» Σε μία από τις κλήσεις της ζήτησε να πάει στο σπίτι της για σεξ. Εκείνη αρνήθηκε και τελικά μπλόκαρε τον αριθμό του.

Η γυναίκα περιγράφει ότι υπέβαλε προφορικά καταγγελία στην UNRWA στη Γάζα, αλλά της ζητήθηκε να προσκομίσει ηχητικά αποδεικτικά, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει. Η UNRWA απάντησε μέσω email ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής στη σεξουαλική εκμετάλλευση και ότι οι καταγγελίες εξετάζονται σοβαρά χωρίς να απαιτείται απόδειξη, ωστόσο δεν σχολίασε τη συγκεκριμένη περίπτωση.

«Δεν τον κατήγγειλα ποτέ. Δεν ανέφερα σε κανέναν τι έγινε. Είπα στον εαυτό μου ότι κανείς δεν θα το πίστευε. Ίσως να έλεγαν ότι το λέω μόνο και μόνο για να πάρω δουλειά», είπε.

Μια 37χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών ανέφερε ότι της έγινε πρόταση από άνδρα, υπεύθυνο καταφυγίου, να της παρέχει τροφή και στέγη υπό τον όρο να πάνε «κάπου μαζί». Η γυναίκα αρνήθηκε.

Άλλες γυναίκες ανέφεραν ότι οι άνδρες που τις πλησίασαν ήταν Παλαιστίνιοι, οι οποίοι τους πήραν τον αριθμό τηλεφώνου στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής βοήθειας, κάτι που είναι συνηθισμένο. Όπως είπαν, αργότερα δέχονταν τηλεφωνήματα με σεξουαλικά υπονοούμενα, αιτήματα για φωτογραφίες ή ακόμη και ευθείες προτάσεις.

«Θα έλεγαν ότι το λέω μόνο και μόνο για να πάρω δουλειά», είπε όταν ρωτήθηκε γιατί δεν τον κατήγγειλε.

Η ίδια 38χρονη μητέρα που είχε αποδεχτεί τη σεξουαλική κακοποίηση με πρόφαση τη δουλειά, είπε ότι περίπου έναν μήνα αργότερα ξαναείδε τον άνδρα σε σημείο διανομής βοήθειας, τον Δεκέμβριο του 2023. Εκείνος τελικά τη βοήθησε να προσληφθεί σε εξάμηνη θέση στην UNRWA, την οποία και ολοκλήρωσε.

«Δεν τον κατήγγειλα ποτέ. Δεν ανέφερα σε κανέναν τι έγινε. Είπα στον εαυτό μου ότι κανείς δεν θα το πίστευε. Ίσως να έλεγαν ότι το λέω μόνο και μόνο για να πάρω δουλειά», είπε.

Μόλις η σύμβαση έληξε, η γυναίκα έμεινε άνεργη και δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Λέει ότι έχει μπλοκάρει τον άνδρα, αλλά εκείνος προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί της ακόμη και σήμερα.

Το δίκτυο PSEA (Protection from Sexual Exploitation and Abuse), στο οποίο συμμετέχει και η UNRWA, επιβεβαίωσε ότι το 2024 καταγράφηκαν 18 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση που σχετίζονται με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Καθώς οι γυναίκες αντιμετωπίζουν την καθημερινή επιβίωση, πολλές υπογράμμισαν την ανάγκη να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους, ακόμη και όταν αναγκάζονται να ζητούν βοήθεια υπό δύσκολες συνθήκες.

«Ένιωσα εντελώς ταπεινωμένη», δήλωσε μία μητέρα τεσσάρων παιδιών, που αρνήθηκε πρόταση γάμου από άνδρα που της έταζε συμπληρώματα διατροφής. «Έπρεπε να ζητήσω βοήθεια για τα παιδιά μου. Αν δεν το έκανα εγώ, ποιος θα το έκανε;».