Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφυγε να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος κατηγόρησε την Ευρώπη ότι «υπέκυψε στην παλαιστινιακή τρομοκρατία και στις ριζοσπαστικές ισλαμιστικές μειονότητες». Στη συνέντευξη Τύπου της Κομισιόν, η εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ανίτα Χίπερ τόνισε πως η ΕΕ παραμένει σταθερός παράγοντας στήριξης στην περιοχή.

Όπως δήλωσε, «η ΕΕ είναι από τους πιο ενεργούς παράγοντες όταν πρόκειται για τη Γάζα, αλλά είναι σαφές σε όλους ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα». Η ίδια υπογράμμισε ότι η Ένωση έχει εντείνει τη δράση της με στόχο την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και τον τερματισμό των δεινών του άμαχου πληθυσμού.

Η κ. Χίπερ επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο υπ’ αριθμόν ένα υποστηρικτής της λύσης των δύο κρατών, σημειώνοντας πως για την επόμενη τριετία έχουν δεσμευθεί 1,6 δισ. ευρώ. Παράλληλα, όπως είπε, η ΕΕ συνεργάζεται στενά με τους περιφερειακούς εταίρους για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Κομισιόν Εύα Χρντσιρόβα αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις ιατρικής εκκένωσης από τη Γάζα προς κράτη μέλη της ΕΕ. Όπως σημείωσε, «έχουμε καταφέρει να εκκενώσουμε πάνω από 300 Παλαιστίνιους ασθενείς προς διάφορες ευρωπαϊκές χώρες», διευκρινίζοντας ότι οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται μαζί με συγγενείς των ασθενών, ιδίως για τα παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Η πιο πρόσφατη επιχείρηση, σύμφωνα με την ίδια, πραγματοποιήθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου προγράμματος ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.