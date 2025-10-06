Σήμερα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση της 28χρονης εγκύου από την Άρτα, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αναφυλακτικό σοκ που φέρεται να προκλήθηκε από τη χορήγηση αντιβίωσης.

Η σορός της μεταφέρθηκε στα Γιάννενα μετά την εκταφή που πραγματοποιήθηκε παρουσία αστυνομικών και ιατροδικαστή. Η οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ζητώντας απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με τους συγγενείς, υπήρξαν λάθη στη διαχείριση του περιστατικού και απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της γυναίκας στο νοσοκομείο.

Το Νοσοκομείο Άρτας, σε ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού και κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

«Είχαν διαφωνία οι δύο γιατροί. Ο ένας υποστηρίζει ότι γιατί της χορηγήθηκε αυτή η αντιβίωση που προκαλεί ανακοπή, ο άλλος επέμενε ότι αυτή την αντιβίωση χορηγούν. Δεν γνωρίζουμε ποια αντιβίωση χορηγήθηκε», δήλωσε η Σταματία Μάρκου, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Πέμπτης η Εισαγγελία Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Με εντολή του εισαγγελέα, ο ιατρικός φάκελος της γυναίκας έχει αφαιρεθεί και μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας.