Ο διευθυντής του Αλλεργιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Νικόλαος Μήκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος και ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης μίλησαν στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» για την υπόθεση του θανάτου της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας.

Θλίψη και αγανάκτηση κυριαρχούν στην οικογένεια και το περιβάλλον της Σπυριδούλας, που έχασε τη ζωή της μέσα στο νοσοκομείο έπειτα από αλλεργικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού.

Η διαδικασία εκταφής της σορού ολοκληρώθηκε και τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η νεκροψία–νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Από τα αποτελέσματα θα προκύψουν κρίσιμες απαντήσεις για το εάν ο θάνατος προκλήθηκε πράγματι από την αλλεργική αντίδραση στο φάρμακο.

Η οικογένεια έχει ήδη καταθέσει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες.

«Υπάρχει σε εξέλιξη ΕΔΕ και εισαγγελική έρευνα. Πρέπει να μάθουμε αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα και αν οι γιατροί έδρασαν έγκαιρα, γιατί χάθηκαν δύο ζωές μέσα σε νοσοκομείο», δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης τόνισε ότι μέσω των εξετάσεων θα αποδειχθεί εάν ο θάνατος προκλήθηκε από αναφυλακτική αντίδραση. «Αν έχουν διατηρηθεί δείγματα στο νοσοκομείο, μπορούμε να εντοπίσουμε ποια ουσία την προκάλεσε. Ζητήσαμε τη διατήρηση των δειγμάτων και ο εισαγγελέας έκανε δεκτό το αίτημά μας», ανέφερε.

Ο Νικόλαος Μήκος εξήγησε ότι το αναφυλακτικό σοκ είναι ένα αιφνίδιο και επικίνδυνο περιστατικό που απαιτεί άμεση παρέμβαση. «Η αντιβίωση χορηγείται συνήθως το πρωί ώστε να υπάρχει χρόνος αντίδρασης σε περίπτωση αλλεργίας. Στο νοσοκομείο όμως δίνεται ενδοφλέβια και η εξέλιξη μπορεί να είναι ραγδαία. Το μόνο φάρμακο που σταματά το σοκ είναι η αδρεναλίνη», σημείωσε.

Ο κ. Γαλεντέρης πρόσθεσε ότι η αδρεναλίνη, ως ουσία που παράγεται φυσιολογικά από τον οργανισμό, δεν μπορεί να διαχωριστεί στις τοξικολογικές εξετάσεις από την εξωγενώς χορηγούμενη.