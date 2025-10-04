Βαθιά θλίψη αλλά και οργή κυριαρχούν στην οικογένεια και στους φίλους της Σπυριδούλας, της 28χρονης εγκύου που πέθανε ξαφνικά στο νοσοκομείο της Άρτας μετά από αλλεργικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού.

Σήμερα πραγματοποιείται η εκταφή της σορού της, κατόπιν εισαγγελικής απόφασης, ύστερα από αίτημα της οικογένειας. Παράλληλα, η Εισαγγελία Άρτας έχει διατάξει κατεπείγουσα έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ το νοσοκομείο διενεργεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Ο σύζυγος της αδικοχαμένης γυναίκας βιώνει ανείπωτη αγωνία, καθώς μέσα σε λίγους μήνες θα ερχόταν στη ζωή το δεύτερο παιδί τους. Όλοι μιλούν για μια υγιή έγκυο, που ζούσε κανονικά την καθημερινότητά της, χωρίς κανένα προειδοποιητικό σημάδι για το τραγικό τέλος.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η οικογένεια της Σπυριδούλας θέτει κρίσιμα ερωτήματα:

Έγινε σωστά ο έλεγχος για αλλεργίες; Η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, αναφέρει ότι το αντιβιοτικό χορηγήθηκε με τηλεφωνικές οδηγίες γιατρού προς ειδικευόμενο. Η ίδια είχε λάβει το φάρμακο και παλαιότερα, χωρίς αλλεργική αντίδραση.

Υπήρξε καθυστέρηση στην αντίδραση του προσωπικού; Η οικογένεια καταγγέλλει λάθη κατά την εισαγωγή και νοσηλεία της.

Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα για αναφυλακτικό σοκ;

Επρόκειτο για ιατρική αμέλεια ή απρόβλεπτη επιπλοκή;

Η απουσία ειδικευμένου γιατρού και η τηλεφωνική καθοδήγηση δημιουργούν ερωτήματα για πιθανές διαφωνίες μεταξύ των γιατρών.

«Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματός της»

Η δικηγόρος της οικογένειας κάνει λόγο για «εγκληματικές παραλείψεις» από το προσωπικό του νοσοκομείου. Μιλώντας στο MEGA, η Σταματία Μάρκου ανέφερε: «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας».

Η ίδια πρόσθεσε: «Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι ένα μέλος του ιατρικού προσωπικού έχει προβεί στον διορισμό τεχνικού συμβούλου, πριν ακόμα κληθεί για έγγραφες εξηγήσεις…». Επιπλέον, αποκάλυψε: «Είχαμε μια ενημέρωση χθες το βράδυ… ότι τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας πετάχτηκαν την επόμενη μέρα. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα…». Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στα αποτελέσματα της εκταφής, τα οποία αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου της 28χρονης εγκύου.