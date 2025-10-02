Μία 28χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο της Άρτας, ύστερα από αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υπογράμμισε την ανάγκη διερεύνησης για το αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου ξεκίνησε ΕΔΕ για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Μιχάλης Γιαννάκος: Τι είπε για το τραγικό περιστατικό

«Πρέπει να δούμε αν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο» δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχετικά με το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε μέσα στο νοσοκομείο στην Άρτα, όπου μια 28χρονη έγκυος έχασε τη ζωή της από αλλεργικό σοκ.

«Πάρα πολλές φορές εγώ έχω στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία, εδώ, για την περίπτωση του νοσοκομείου της Άρτας, εκ προοιμίου, πριν τρέξει η ΕΔΕ και πιστεύω και η εισαγγελική έρευνα και βγάλουν συμπέρασμα, δεν μπορώ να πω κάτι, ότι έγιναν όλα σωστά», αναφέρει στο MEGA ο κ. Γιαννάκος.

Σημειώνεται ότι μετά τις εξετάσεις στις οποίες η 28χρονη υποβλήθηκε στο νοσοκομείο, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της. Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη εγκυμονούσα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ.

«Ο αναισθησιολόγος και ο εντατικολόγος διασωλήνωσαν την ασθενή – Την επομένη έπαθε πολυοργανική ανεπάρκεια»

Παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η 28χρονη έχασε τη μάχη βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.

Η 28χρονη εμφάνισε πολυοργανική ανεπάρκεια

«Έχουμε μία γυναίκα 28 ετών και ένα έμβρυο που χτες έγινε το απόγευμα η κηδεία τους. Πήγαν Κυριακή απόγευμα στο νοσοκομείο της Άρτας, η γυναίκα με τον άντρα της και αιμορραγία. Το έμβρυο ζούσε κανονικά, εισήλθε στη μαιευτική κλινική προκειμένου να αντιμετωπιστεί χειρουργικά την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, για την αιμορραγία της» συνεχίζει ο κ. Γιαννάκος.

Και προσθέτει: «Της χορηγήθηκε αντιβίωση, έπαθε αλλεργικό σοκ στην κλινική τη μαιευτική. Εκεί πραγματικά δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι από την στιγμή που ειδοποιήθηκε ο αναισθησιολόγος και ο εντατικολόγος που είναι πάρα πολύ κοντά, επενέβησαν, διασωλήνωσαν την ασθενή, την μετέφεραν στη μονάδα ανάνηψης των χειρουργείων γιατί δεν υπήρχε κενό κρεβάτι ΜΕΘ, όλο το βράδυ ήταν πάνω στην ασθενή».

Την επόμενη ημέρα, όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η γυναίκα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ «αλλά έπαθε πολυοργανική ανεπάρκεια, ανακοπή και δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Πρέπει να δούμε αν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Άρτας

Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.