Μία 59χρονη στην Αργυρούπολη έζησε την απόλυτη φρίκη και πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις, για να σωθεί, όταν άγνωστος άνδρας αποπειράθηκε να την βιάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας που μένει η κόρη της.

«Μάλλον δεν πρόλαβε να κλείσει η πόρτα και κατάλαβα, ότι κάποιος με άρπαξε από τα μαλλιά, με έριξε κάτω στην είσοδο του σπιτιού. Με έπιασε από την κοτσίδα που είχα, με τράβηξε και με έριξε κάτω. Ανέβηκε από πάνω μου, μου έσκισε την μπλούζα μου και προσπαθούσε να μου κατεβάσει το παντελόνι και το εσώρουχο. Το κατέβασε μέχρι ένα σημείο, μου έσκισε και το εσώρουχο. Φώναζα βέβαια, πάλευα ό,τι μπορούσα να παλέψω», είπε η 59χρονη.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10) η γυναίκα επέστρεφε από το σούπερ μάρκετ στην πολυκατοικία που μένει η κόρη της σε κεντρικό σημείο της Αργυρούπολης. Άνοιξε με το κλειδί, μπήκε στην πολυκατοικία και μαζί της –χωρίς να το αντιληφθεί- μπήκε και ο άνδρας φορώντας ιατρική μάσκα και κουκούλα. Όπως λέει η ίδια μετά την περιπέτεια αυτή «Μου λέει η κόρη μου “άλλη φορά δεν θα κλείνεις την πόρτα μαμά. Θα κοιτάς πίσω πρώτα”. Που να πάει το μυαλό μου 2:30 το μεσημέρι; Εντάξει, είπαμε, είμαστε λίγο υποψιασμένοι, αλλά όχι κι έτσι. Να μην μπορούμε να πάμε ούτε σούπερ μάρκετ;».

Τα ουρλιαχτά της γυναίκας τον έκαναν να φοβηθεί και να το βάλει στα πόδια. Όπως λέει η 59χρονης: «Δεν μίλησε καθόλου. Το μόνο που προσπαθούσε να κάνει, ήτνα να μου κατεβάσει το παντελόνι. Δεν κατάφερα να δω πολλά πράγματα, γιατί φορούσε κουκούλα και μάσκα». Η 59χρονη είχε μόλις έρθει στην Αθήνα για τις τελευταίες ετοιμασίες του γάμου της κόρης της, που πάντρεψε τελικά δύο μέρες μετά την επίθεση.

«Το θέμα είναι να βρεθεί, γιατί αν το έκανε έτσι μέρα-μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο, μπορεί να το κάνει οπουδήποτε και στην οποιαδήποτε. Η μαμά μου έχει και μια Α μυϊκή δύναμη και αντιστάθηκε, οπότε ίσως και τον κούρασε», είπε η κόρη της 59χρονης. Στελέχη της Σήμανσης έχουν πάρει αποτυπώματα από την είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν συλλέξει και αναλύουν βίντεο από κάμερες της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη πριν να είναι αργά.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται.