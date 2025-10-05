Το μεσημέρι της Παρασκευής 3/10 σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό απόπειρας βιασμού στην Αργυρούπολη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με την κατάθεση 59χρονης γυναίκας, περίπου στις 14:45, ενώ βρισκόταν έξω από το σπίτι της, στην περιοχή της Λεωφόρου Κύπρου, δέχθηκε επίθεση από έναν άγνωστο νεαρό άνδρα. Ο δράστης την πλησίασε, της έσκισε τη μπλούζα, την έριξε στο έδαφος και επιχείρησε να τη βιάσει.

Η γυναίκα αντιστάθηκε με αποφασιστικότητα, καταφέρνοντας να αποτρέψει την επίθεση. Ο άνδρας στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Η παθούσα κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, με την υπόθεση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.