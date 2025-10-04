Σοκ προκαλούν τα πλάνα από το τροχαίο στην Αργυρούπολη, καθώς το βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τον τρόπο με τον οποίο η βόλτα δύο νέων μετατράπηκε σε τραγωδία. Οι εικόνες αποτυπώνουν τη στιγμή που η μηχανή τους χάνει τον έλεγχο και ανατρέπεται, σκορπίζοντας συντρίμμια στο οδόστρωμα.

Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν η μηχανή που κινούνταν στην οδό Αργυρουπόλεως εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε στο κράσπεδο της διαχωριστικής νησίδας και ανετράπη. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που εξαρτήματα της μηχανής και ένα λευκό κράνος εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Ο οδηγός έκανε «σούζα» πριν τη σύγκρουση

Σύμφωνα με το βίντεο, ο 21χρονος οδηγός, λίγα δευτερόλεπτα πριν χάσει τον έλεγχο, επιχείρησε «σούζα». Η μηχανή χτύπησε στο διάζωμα και στη συνέχεια ανετράπη, με αποτέλεσμα να σκορπιστούν στο οδόστρωμα θραύσματα και το κράνος του οδηγού.

Οι δύο νέοι σύρθηκαν για αρκετά μέτρα, τραυματισμένοι σοβαρά. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγο αργότερα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.