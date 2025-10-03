Ένα τροχαίο ατύχημα που από θαύμα δεν κατέληξε σε τραγωδία, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (2/10) στην ορεινή περιοχή Ζευγοστάσιο στην Καστοριά.

Δύο νεαροί σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όταν το τζιπ όχημα στο οποίο επέβαιναν κατέληξε σε γκρεμό βάθους 130 μέτρων, αφού πρώτα είχε πραγματοποιήσει πάνω από 20 τούμπες. Όλα συνέβησαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν μια παρέα φίλων, λάτρεις των εκτός δρόμου διαδρομών, αποφάσισε να πραγματοποιήσει νυχτερινή βόλτα στα βουνά της περιοχής. Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών είχαν καταστήσει το έδαφος εξαιρετικά ασταθές. Σε ένα απότομο σημείο της διαδρομής, ο δρόμος κυριολεκτικά «κόπηκε», με αποτέλεσμα το έδαφος να υποχωρήσει κάτω από τις ρόδες του προπορευόμενου τζιπ.

Το όχημα βρέθηκε στο κενό και άρχισε μια τρελή πορεία προς τον γκρεμό, πραγματοποιώντας πολλαπλές ανατροπές. Οι δύο νεαροί επιβαίνοντες, παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και ευτυχώς, τραυματίστηκαν μόνο ελαφρά. Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους από το κατεστραμμένο όχημα και με τη βοήθεια της παρέας τους μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Παραμένουν για νοσηλεία κυρίως για προληπτικούς λόγους, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει καμία ανησυχία.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Άργους Ορεστικού.