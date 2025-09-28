Νεκρός είναι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται το eviaonline.gr ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες σε ΙΧ που έπεσε σε γκρεμό βάθους 150 μέτρων το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στην Βόρεια Εύβοια, ενώ τραυματισμένος είναι ο δεύτερος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για δύο Ιταλούς. Το ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό που συνδέει τις Ροβιές με τη Λίμνη και τον Βουτά Ιστιαίας και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 150 μέτρων. Ο οδηγός ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές μέσω του αριθμού 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο ακολουθώντας το στίγμα που δόθηκε, όπως έσπευσαν επίσης ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και ομάδα της ΕΜΟΔΕ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στην περιοχή έβρεχε νωρίτερα και το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό. Ωστόσο τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου θα διερευνήσει η ΕΛ.ΑΣ.