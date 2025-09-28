Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια για τροχαίο ατύχημα, καθώς ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην επαρχιακή οδό που συνδέει τις Ροβιές με τη Λίμνη και τον Βουτά Ιστιαίας και κατέληξε εκτός οδοστρώματος πέφτοντας σε ένα απόκρημνο σημείο με το βάθος να ξεπερνά τα 100 μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το eviathema.gr, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα. Οι επιβάτες κατάφεραν να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρχές, καλώντας σε βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112. Η κλήση τους έθεσε σε άμεση κινητοποίηση ολόκληρο τον μηχανισμό. Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τους σταθμούς της Λίμνης και της Ιστιαίας, καθώς η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του μεγάλου βάθους του γκρεμού.

Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρίσκεται καθ’ οδόν για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες, μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός τους. Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.