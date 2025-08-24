Σοκαριστικές σκηνές καταγράφηκαν χθες το βράδυ λίγο μετά τις 22:00 στην Αργυρούπολη, όταν τρεις κουκουλοφόροι, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών είναι πολύ πιθανό να είναι ανήλικοι, εισέβαλαν σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών και με πρωτοφανή αγριότητα, λήστεψαν τον ιδιοκτήτη.

Στο αποκλειστικό βίντεο–ντοκουμέντο που εξασφάλισαν ΤΑ ΝΕΑ, φαίνεται ο ιδιοκτήτης να μαζεύει τα τελευταία πράγματα, λίγο πριν κλειδώσει το μαγαζί. Στο λαιμό του, χιαστί, κρέμεται ένα μαύρο τσαντάκι με τις εισπράξεις.

Δύο άνδρες με κουκούλες και γάντια μπαίνουν στο κατάστημα. Χωρίς δισταγμό, πέφτουν πάνω του. Τα χέρια τους γραπώνουν το τσαντάκι, τον τραβούν, τον σπρώχνουν. Ο ιδιοκτήτης αντιστέκεται με όλες του τις δυνάμεις. Για λίγα δευτερόλεπτα δίνει μάχη σώμα με σώμα.

Στη συνέχεια εμφανίζεται και ο τρίτος συνεργός, με τους τρεις δράστες να επιτίθενται στον ιδιοκτήτη, να τον χτυπούν και να τον σέρνουν ακόμη και έξω από το κατάστημα, αδιαφορώντας για το αν περαστικοί θα αντιληφθούν το περιστατικό.

Αφού κατάφεραν να αποσπάσουν το τσαντάκι με άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό, εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.