Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 6 Ιουνίου, από τις 08:00 έως τις 12:00, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας 10 χιλιομέτρων και του αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων με την επωνυμία «6ος Αγώνας RUN BIKE CARE 2026».

Οι διαδρομές των αγώνων περιλαμβάνουν τα εξής σημεία: Πλατεία Συντάγματος (εκκίνηση), Φιλελλήνων, Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, Ακαδημίας, Σίνα, Πανεπιστημίου και επιστροφή στην Πλατεία Συντάγματος (τερματισμός).

Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, από τις 08:00 έως τις 12:00, θα εφαρμοστούν προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις ακόλουθες οδούς και λεωφόρους του Δήμου Αθηναίων:

– Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Πλατεία Συντάγματος.

– Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λεωφόρος Συγγρού, από την οδό Αθανασίου Διάκου έως τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ρεύμα προς Πλατεία Συντάγματος.

– Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα προς Πλατεία Συντάγματος.

– Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου), από τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας έως την οδό Ιπποκράτους και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ακαδημίας, από την οδό Χαριλάου Τρικούπη έως τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, από τις Λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας έως Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό, και στο τμήμα μεταξύ Ζαχάρωφ και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα προς Βασιλέως Κωνσταντίνου.

– Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα προς Αρδηττού.

– Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Μελεάγρου, από την οδό Ησιόδου έως τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

– Αραβαντινού, από την οδό Ησιόδου έως τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

– Κλεάνθους, από την οδό Βασιλέως Γεωργίου Β΄ έως τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Σημεία κάθετων διελεύσεων

Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα απαγορεύεται η κάθετη διέλευση οχημάτων από τη διαδρομή, με εξαίρεση τους ελεγχόμενους κόμβους:

– Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας – Ρηγίλλης.

– Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου – Βασιλέως Γεωργίου Β΄.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς και λεωφόρους κατά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.