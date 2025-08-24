Άγρια ληστεία με δύο τραυματίες να καταλήγουν στο νοσοκομείο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου στο Ζεφύρι.

Συγκεκριμένα, ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα Ρομά προσέγγισε άλλο ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν επίσης τρία άτομα (πιθανό και τρεις Ρομά). Οι τρεις επιβαίνοντες στο πρώτο όχημα χτύπησαν τους επιβάτες τους δεύτερου οχήματος και άρπαξαν τιμαλφή και διαφορά έγγραφα. Η γυναίκα που επέβαινε στο όχημα με τα θύματα, είδε το αυτοκίνητο να παίρνει φωτιά.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε Ερυθρό Σταυρό και Ιατρικό Κέντρο Αμαρουσίου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής. Στην Ασφάλεια έχει προσαχθεί ένας ύποπτος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την παθούσα και αναζητούνται οι υπόλοιποι δράστες.