Ένα βίαιο περιστατικό ληστείας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (18/8) στο Φαληράκι της Ρόδου, όταν ομάδα τεσσάρων ανδρών επιτέθηκε σε τρεις νεαρούς Γερμανούς τουρίστες έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Οι δράστες τραυμάτισαν τα θύματα και αφαίρεσαν προσωπικά τους αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, όλα έγιναν στις 06:00 το πρωί, όταν οι τρεις νεαροί (ένας 25χρονος, ένας 24χρονος και ένας ακόμη) δέχθηκαν ξαφνική επίθεση στην οδό Ερμού στο Φαληράκι. Οι δράστες τους χτύπησαν με γροθιές, κλωτσιές και γυάλινα μπουκάλια, ρίχνοντάς τους στο έδαφος και στη συνέχεια αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 1.350 ευρώ, καθώς και μία ασημένια αλυσίδα αξίας 500 ευρώ.

Δύο από τα θύματα της επίθεσης εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου. Ο 24χρονος, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεν ήταν σε θέση να δώσει κατάθεση.

Ο 25χρονος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση για να καταγραφούν επισήμως τα τραύματά του. Το τρίτο θύμα αποχώρησε πριν την άφιξη της αστυνομίας και μέχρι στιγμής αναζητείται για να καταθέσει.

Στην κατάθεσή του ο 25χρονος ανέφερε ότι ο πρώτος εκ των δραστών ήταν αραβικής καταγωγής, ο δεύτερος τουρκικής καταγωγής και μιλούσε ελληνικά, ο τρίτος είχε μαύρο χρώμα δέρματος, ενώ για τον τέταρτο δεν μπόρεσε να δώσει σαφή περιγραφή. Η ανομοιογένεια στα χαρακτηριστικά τους καθιστά δύσκολο το έργο των αρχών, που προσπαθούν να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους.

Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, σύμφωνα με το άρθρο 380 του Ποινικού Κώδικα. Οι δράστες αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και υποδομών γύρω από το νυχτερινό κέντρο.

Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι να ανήκουν σε οργανωμένη ομάδα που δρα σε περιστατικά βίας και ληστειών, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι δρόμοι είναι γεμάτοι από τουρίστες σε κατάσταση μέθης ή κόπωσης.