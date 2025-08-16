Ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χαλκιδική, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Αστυνομικοί της περιοχής προχώρησαν στη σύλληψη ενός 17χρονου για εμπλοκή σε ληστρική επίθεση κατά δύο 15χρονων, ενώ οι υπόλοιποι δράστες αναζητούνται.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όπου ο συλληφθείς και οι συνεργοί του προσέγγισαν τους δύο ανηλίκους με σκοπό την αφαίρεση ενός τσαντακιού. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, ο ένας 15χρονος αρνήθηκε να παραδώσει το τσαντάκι, με αποτέλεσμα να του το αποσπάσουν με βίαιο τρόπο. Ο ανήλικος υπέστη σωματικές βλάβες, καθώς δέχθηκε χτυπήματα από την ομάδα των δραστών.

Μεταφορά στο νοσοκομείο και αστυνομικές έρευνες

Λόγω των τραυμάτων – μώλωπες και αμυχές – ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς Θεσσαλονίκης για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Ο δεύτερος ανήλικος δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Όπως προκύπτει από τη δήλωση του θύματος, το τσαντάκι περιείχε χρηματικό ποσό 75 ευρώ καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Μουδανιών, το οποίο συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών του συλληφθέντα.