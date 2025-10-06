Με ποσοστό άνω του 60% και του 70% στηρίζουν οι πολίτες την πρόσφατη επιβολή προστίμων σε σούπερ μάρκετ και την πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξης να προχωρήσει στην ίδρυση νέας ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Marc για την εφημερίδα Real News, (συνημμένη) οι ερωτηθέντες δηλώνουν σύμφωνοι με τα πρόστιμα που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ σε δύο σούπερ μάρκετ για παραβίαση του πλαφόν κέρδους -όπως ίσχυε μέχρι τον περασμένο Ιούνιο- και του κώδικα δεοντολογίας που έχει τεθεί σε ισχύ από την ‘Ανοιξη.

Ως «σίγουρα θετικά» τοποθετείται το 74,1% των ερωτηθέντων και «μάλλον θετικά» δηλώνει το 23%.

Θετικοί είναι οι πολίτες και στην ίδρυση της νέας αρχής προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς.

Ακόμη, κρίνεται «θετικά» και «μάλλον θετικά» από το 33,4% και 30,1% αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα αρχή είναι έτοιμο και σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή για να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση. Επίσης, πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης δηλώνουν ότι οι έλεγχοι στην αγορά για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας συνεχίζονται.