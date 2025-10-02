Η συμφωνία εξαγοράς της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Κρητικός» από τη «Διαμαντής Μασούτης» βρίσκεται στην τελική ευθεία, με την ανακοίνωση να αναμένεται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Αμέσως μετά θα υποβληθεί ο φάκελος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για έλεγχο συγκέντρωσης. Ο νέος όμιλος θα έχει τζίρο άνω των 2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη θέση της Μασούτης και δημιουργώντας νέες ισορροπίες στον κλάδο.

Το 2024, ο Όμιλος Μασούτης κατέγραψε τζίρο 1,14 δισ. ευρώ, EBITDA 72,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 5,97 εκατ. ευρώ, ενώ το προσωπικό αυξήθηκε στους 13.124 εργαζόμενους. Παράλληλα, η Κρητικός εμφάνισε κύκλο εργασιών 777,7 εκατ. ευρώ, EBITDA 37 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ, με το προσωπικό να ξεπερνά τους 4.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία διατηρεί 874 καταστήματα και 8 κέντρα διανομής.

Η Μασούτης συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα, με νέα καταστήματα και έργα ανακαίνισης, ενώ στα τέλη του 2025 προγραμματίζεται η λειτουργία ενός ακόμη Grand καταστήματος στις Τρεις Γέφυρες, σε συνδυασμό με την ανέγερση δύο εννεαώροφων πολυκατοικιών με 110 διαμερίσματα στο ίδιο οικόπεδο. Η Κρητικός, με ιστορία από το 1948, συνεχίζει την ανάπτυξή της μέσω νέων καταστημάτων και εξαγορών, καλύπτοντας σήμερα Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Εύβοια και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η επικείμενη εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει έναν νέο ισχυρό πόλο στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με ενισχυμένη παρουσία στην Αττική, όπου η Κρητικός διαθέτει πάνω από 140 σημεία, ενώ η διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.