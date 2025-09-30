Ο όμιλος Σκλαβενίτη κατάφερε να σπάσει τα ρεκόρ του, καταγράφοντας τον υψηλότερο κύκλο εργασιών στην ιστορία του. Ο ενοποιημένος τζίρος του Ομίλου για το 2024 ανήλθε σε 5,56 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,8% σε σχέση με το 2023, ενώ οι πωλήσεις της εταιρείας έφτασαν τα 4,65 δισ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,44 δισ. ευρώ και η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στα 374,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 108,7 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 361 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 272,7 εκατ., με τον δανεισμό να παραμένει υπό έλεγχο.

Το 2024, η εταιρεία επένδυσε πάνω από 179 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου της, τη βελτίωση των logistics και την ψηφιακή αναβάθμιση, ενώ πραγματοποιήθηκαν και εξαγορές/συμμετοχές θυγατρικών με δαπάνες 5,7 εκατ. ευρώ.

Παρά τις διεθνείς και μεταφορικές προκλήσεις, ο όμιλος Σκλαβενίτη διατήρησε σταθερές τιμές σε βασικά προϊόντα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η διοίκηση εκτιμά ότι η θετική πορεία θα συνεχιστεί, με νέα καταστήματα και περαιτέρω επενδύσεις.