Ο Paul «Bonehead» Arthurs, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Oasis, ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι θα αποχωρήσει προσωρινά από την περιοδεία «Oasis Live ’25 World Tour», η οποία ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου από το Κάρντιφ της Ουαλίας. Ο λόγος της αποχώρησής του είναι η συνέχιση της θεραπείας του για τον καρκίνο του προστάτη, με τον οποίο διαγνώστηκε στις αρχές του έτους.

«Στις αρχές του έτους διαγνώστηκα με καρκίνο του προστάτη. Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στη θεραπεία, γεγονός που μου επέτρεψε να συμμετάσχω σε αυτή την απίστευτη περιοδεία», ανέφερε ο Bonehead σε ανάρτησή του στο Instagram.

Ο μουσικός πρόσθεσε: «Τώρα όμως, πρέπει να κάνω ένα προγραμματισμένο διάλειμμα για το επόμενο στάδιο της θεραπείας μου, οπότε θα απουσιάσω από τις συναυλίες στη Σεούλ, το Τόκιο, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ».

Παρότι εξέφρασε τη λύπη του που θα χάσει αυτές τις εμφανίσεις, ο Arthurs τόνισε την αισιοδοξία του για την επιστροφή του στη σκηνή. «Νιώθω καλά και θα επιστρέψω, έτοιμος για τη συνέχεια της περιοδείας στη Νότια Αμερική. Περάστε φανταστικά όσοι πάτε στις συναυλίες αυτόν τον μήνα και θα σας δω ξανά στη σκηνή με το συγκρότημα τον Νοέμβριο», συμπλήρωσε.

Οι συναυλίες από τις οποίες θα απουσιάσει ξεκινούν στη Σεούλ στις 21 Οκτωβρίου και συνεχίζονται στο Τόκιο στις 25 και 26 Οκτωβρίου. Ακολουθούν οι εμφανίσεις στη Μελβούρνη (31 Οκτωβρίου, 1 και 4 Νοεμβρίου) και στο Σίδνεϊ (7 και 8 Νοεμβρίου). Σύμφωνα με το Deadline, η περιοδεία των Oasis θα συνεχιστεί στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής στις 15 και 16 Νοεμβρίου, όπου αναμένεται και η επιστροφή του κιθαρίστα.