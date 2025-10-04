Η Τζέσικα Άλμπα μπήκε στην κουζίνα και αποφάσισε να δοκιμάσει τις μαγειρικές της ικανότητες… με ελληνική πινελιά.

Η διάσημη ηθοποιός ετοίμασε ζουμερά κεφτεδάκια συνοδευόμενα από τζατζίκι, παρουσιάζοντας τη διαδικασία σε ένα βίντεο στα social media. «Στο μενού: Κεφτεδάκια εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα με σπιτικό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της.

Από τα μπαχαρικά μέχρι το ανακάτεμα της σάλτσας, η Τζέσικα Άλμπα απέδειξε ότι η ελληνική κουζίνα μπορεί να κερδίσει ακόμα και τις μεγαλύτερες σταρ.