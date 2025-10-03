Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε διεθνή ύδατα, χαρακτηρίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας, τα σκάφη της αποστολής καταλήφθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο σε ποιο σημείο έχουν μεταφερθεί οι επιβαίνοντες και τα μέλη των πληρωμάτων. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται 27 Έλληνες πολίτες, καθώς και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Τα κόμματα καταδικάζουν «ρητά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ» σε πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό και καλούν την ελληνική κυβέρνηση «να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή» των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.