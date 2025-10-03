Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, το πρωί, πρόκειται να γίνει, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που απεβίωσε στο νοσοκομείο της Άρτας.

Σημειώνετα ότι σε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια προχώρησε η Εισαγγελία Άρτας, έπειτα από τον τραγικό θάνατο της γυναίκας και του εμβρύου που κυοφορούσε. Η γυναίκα υπέστη αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβιοτικού από γιατρό του νοσοκομείου της πόλης.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ήδη διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ζήτησε να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα. Όπως τόνισε σε δήλωσή του στο Mega, δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες: «Έχω στηρίξει επανειλημμένα τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά στην περίπτωση του νοσοκομείου της Άρτας δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι όλα έγιναν σωστά.»

Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει λάθη στη διαχείριση του περιστατικού. Μεταξύ αυτών, επισημαίνουν την απουσία ειδικευμένου γιατρού κατά την εισαγωγή της και τη χορήγηση αντιβιοτικού με τηλεφωνικές οδηγίες προς τον ειδικευόμενο γιατρό. Σημειώνεται ότι η γυναίκα είχε λάβει το ίδιο φάρμακο λίγους μήνες νωρίτερα χωρίς να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση.

Σύμφωνα με την δικηγόρο της οικογένειας Σταματία Μάρκου, υπήρξαν «εγκληματικές παραλείψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου». Χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό «άπειρους και ανάλγητους», ενώ στράφηκε και κατά της διοίκησης του νοσοκομείου.