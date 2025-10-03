Σε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια προχώρησε η Εισαγγελία Άρτας, έπειτα από τον τραγικό θάνατο μιας 28χρονης εγκύου και του εμβρύου που κυοφορούσε. Η γυναίκα υπέστη αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβιοτικού από γιατρό του νοσοκομείου της πόλης.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ήδη διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ζήτησε να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα. Όπως τόνισε σε δήλωσή του στο Mega, δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες: «Έχω στηρίξει επανειλημμένα τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά στην περίπτωση του νοσοκομείου της Άρτας δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι όλα έγιναν σωστά.»

Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει λάθη στη διαχείριση του περιστατικού. Μεταξύ αυτών, επισημαίνουν την απουσία ειδικευμένου γιατρού κατά την εισαγωγή της και τη χορήγηση αντιβιοτικού με τηλεφωνικές οδηγίες προς τον ειδικευόμενο γιατρό. Σημειώνεται ότι η γυναίκα είχε λάβει το ίδιο φάρμακο λίγους μήνες νωρίτερα χωρίς να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση.

Επίσης η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ζητώντας την εκταφή της σορού προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την κ. Μάρκου, υπήρξαν «εγκληματικές παραλείψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου». Όπως υποστηρίζει, κατά την υποδοχή της εγκύου στο νοσοκομείο ήταν παρόντες μόνο νοσηλευτικό προσωπικό και ένας ειδικευόμενος γιατρός.

Χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό «άπειρους και ανάλγητους», ενώ στράφηκε και κατά της διοίκησης του νοσοκομείου, λέγοντας ότι δεν ζήτησαν τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. «Προφανώς ο διοικητής αντελήφθη ότι κάτι δεν πήγε καλά, για ποιον λόγο λοιπόν δεν διέταξε επί τόπου νεκροψία νεκροτομή ώστε να συνταχθεί ιατροδικαστική έκθεση;» διαρωτήθηκε.

Σύμφωνα με την ίδια, η εντολή για τη χορήγηση του αντιβιοτικού δόθηκε διά τηλεφώνου διότι δεν υπήρχε στο δωμάτιο ειδικευμένος γιατρός. Υποστήριξε επίσης ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αγνόησε εκκλήσεις της οικογένειας για επιδείνωση της κατάστασης της 28χρονης.

Τέλος ανέφερε ότι δεν είναι σίγουρο ότι την αλλεργική αντίδραση προκάλεσε το αντιβιοτικό ή ένας συνδυασμός με το παυσίπονο που της χορηγήθηκε αρχικώς, χαρακτηρίζοντας το πιστοποπιητικό θανάτου ελλιπές. «Έγιναν όλα με τέτοια προχειρότητα, μας έχει παραδοθεί πιστοποιητικό θανάτου ελλιπέστατο», τόνισε χαρακτηριστικά.