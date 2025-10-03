Κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα αναφορικά με τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 28χρονη προσήλθε την Κυριακή στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.

«Είχαν διαφωνία οι δύο γιατροί. Ο ένας υποστηρίζει ότι γιατί της χορηγήθηκε αυτή η αντιβίωση που προκαλεί ανακοπή, ο άλλος επέμενε ότι αυτή την αντιβίωση χορηγούν. Δεν γνωρίζουμε ποια αντιβίωση χορηγήθηκε», είπε η Σταματία Μάρκου, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, την αντιβίωση στην 28χρονη χορήγησε νοσηλεύτρια, λαμβάνοντας οδηγίες από γιατρό μέσω τηλεφώνου. Προτού τη χορήγηση της αντιβίωσης είχε δοθεί ένα σκεύασμα ως παυσίπονο, με την οικογένεια να μη γνωρίζει εάν υπήρξε αντίδραση μεταξύ των δύο φαρμάκων.

Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της 28χρονης. Οι συγγενείς ζητούν να διερευνηθούν και οι συνθήκες νοσηλείες καθώς θέλουν να διαπιστώσουν αν οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα και αποτελεσματικά όταν η κοπέλα εμφάνισε τα πρώτα σημάδια αλλεργικού σοκ.

Μήνυση και αίτημα για νεκροψία-νεκροτομή

Η δικηγόρος της οικογένειας υποστηρίζει ότι υπήρξαν λάθη στη διαχείριση του περιστατικού και ζητά άμεση εκταφή, καθώς και νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σε δηλώσεις της ανέφερε ότι η μηνυτήρια αναφορά αφορά ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και ότι θα ζητηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.